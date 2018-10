Roma | Polizia identifica uomo che ha sparato a Tor Bella Monaca | arrestato

Roma - aggredito medico all'ospedale Sant'Andrea : «Riaprire subito i presidi di polizia» : Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, un medico dell'azienda ospedaliera Sant'Andrea è stato aggredito da un paziente. Il camice bianco era di guardia notturna quando un paziente gli si è scagliato ...

Roma - Daspo per i tifosi coinvolti negli incidenti di Liverpool : il comunicato della Polizia : Gli incidenti avvenuti a Liverpool tra i sostenitori dei “Reds” e quelli della Roma, hanno provocato molti disordini durante le semifinali di Champions League della scorsa edizione. Il questore di Roma ha quindi condannato al Daspo 14 tifosi, colpevoli di essere stati protagonisti nei tafferugli. Il comunicato della Polizia: «L’ultimo provvedimento – informa la Polizia di Stato […] L'articolo Roma, Daspo per i ...

Cosentino CISL FP : “Roma Capitale avrà 300 nuovi Funzionari della Polizia Locale” : “Ordinanza della Cassazione, Roma Capitale avrà 300 nuovi Funzionari della Polizia Locale”. “Oggi la Suprema Corte di Cassazione di Roma ha ritenuto inammissibile il ricorso di Roma Capitale contro la sentenza della Corte di Appello che aveva già rigettato il ricorso di Roma Capitale per decorrenza dei termini di presentazione” lo dichiara in una nota Giancarlo Cosentino CISL FP Roma Capitale e Rieti. “Quindi la sentenza di ...

A Roma 11a edizione Conferenza Rete Polizia Capitali Europee : Roma – Il 16 e il 17 ottobre l’Italia ospitera’, presso la Scuola Superiore di Polizia in Roma, la 11a edizione della Conferenza della Rete di Polizia delle Capitali Europee (European Capitals Police Network-Ecpn 2018), un foro che riunisce i vertici delle polizie delle metropoli Europee. Il convegno, organizzato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, costituisce un’occasione di confronto e scambio ...

Roma - panico sul Gra - ladri fuggono dalla polizia e speronano auto : tre arresti : panico questa mattina sul Grande raccordo anulare a Roma. All'altezza di Anagnina, in carreggiata esterna, tre ladri hanno ingaggiato una folle corsa per fuggire alle forze dell'ordine. I malviventi ...

Lanciano - preso il 6° rapinatoreArrestato dalla polizia in Romania : E' stato arrestato a Craiova, in Romania, il sesto componente della banda di rapinatori che lo scorso 23 settembre aveva assaltato l'abitazione dei coniugi Martelli a Lanciano Segui su affaritaliani.it

Roma : Via Candoni - operazione della Polizia Locale presso il campo nomadi : Roma – E’ di questa mattina l’intervento della Polizia Locale, gruppo Marconi, presso il campo nomadi di Via Candoni. I caschi bianchi, in collaborazione con personale del commissariato San Paolo, hanno eseguito controlli in tutta l’area. Una decina di baracche in legno e ferro sono state liberate e successivamente rimosse. Su altre 15 roulotte abusive sono in corso indagini riguardo la loro provenienza. All’ interno dei moduli ...

Mafia - blitz della polizia in Romania. Arrestato il latitante mazarese Vito Bigione : Il boss detto il "commercialista" era stato inserito pochi mesi fa nella lista dei trenta latitanti più pericolosi in Italia. Da sempre ha viaggiato. Grandi affari e bella vita in Africa

Polizia Trapani arresta in Romania latitante Vito Bigione : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - E' finita all'alba di oggi in Romania la latitanza di Vito Bigione, 66 anni, mafioso trapanese, detto il 'commercialista', inserito pochi mesi fa nella lista de trenta latitanti più pericolosi in Italia. Ad arrestarlo in Romania sono stati i poliziotti della Questura di

Roma - figlia segregata in casa perché lesbica/ 17enne fugge e chiama la polizia : ora vive in comunità : Roma, figlia segregata in casa perchè lesbica: la denuncia dell'associazione Gay Center, la 17enne fugge dai genitori e chiama la polizia. Ora vive in comunità(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:31:00 GMT)

Roma : Tenta furto auto ma resta chiuso dentro e chiama polizia - arrestato : Roma – Se fai il ladro e sei costretto a chiamare la polizia, vuol dire che qualcosa nel tuo piano e’ andato storto. Ne sa qualcosa l’uomo che ieri sera poco prima di mezzanotte, mentre Tentava di rubare un’auto in via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in zona Eur, e’ rimasto chiuso dentro il mezzo. L’uomo, un italiano di 52 anni, con una lunga lista di precedenti per furto si e’ intrufolato nell’auto, ...

Roma : Polizia fa bilancio controlli al Pigneto - 24 arresti : Roma – Nel corso dei mesi estivi sono stati intensificati senza sosta i servizi straordinari volti al contrasto dell’illegalita’ e del traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere Pigneto di Roma soprattutto della cosiddetta ‘isola pedonale’ da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore. L’attivita’ svolta, grazie anche alla collaborazione dell’Ufficio Prevenzione ...

Roma : Polizia irrompe in appartamenti Ponte di Nona - arresti per spaccio : Roma – Una grata, davanti alla porta di un appartamento in via Don Primo Mazzolari, a protezione della attivita’ di spaccio organizzata da M.G., C.N. e F.P. con la complicita’ di B.M., 44enne Romana indagata in stato di liberta’ per favoreggiamento. Il blitz degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino all’interno dell’appartamento ha portato al sequestro di 204 involucri di cocaina, 12.550 ...

Roma : Controlli Polizia a movida Pigneto - scoperta base droga : Roma – Continuano i servizi di prevenzione della Polizia di Stato disposti dalla Questura di Roma nell’ambito del quartiere Pigneto interessato al fenomeno della “movida”. Gli agenti del commissariato Porta Maggiore, diretto da Augusto Pallante, dopo giorni di indagini hanno individuato un appartamento, occupato da una coppia di cittadini italiani dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il continuo via vai di ...