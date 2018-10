Roma | per Lombardi tre anni per disordini violenti Ma non colpì Cox

Scontri Liverpool - tre anni all'ultrà Romanista Lombardi per disordini : assolto dal reato di lesioni : Filippo Lombardi è stato condanno a tre anni di carcere per il reato di 'violent disorder' e assolto per quello di lesioni al tifoso Reds Sean Cox . È questo il verdetto della corte di Preston che ha ...

Pronta una lettera Ue per Roma. Conte : dialogo - no pregiudizi : ... ha detto non a caso il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che si è definito "un grande difensore" dei criteri di Maastricht e ha indicato la politica economica di Vienna come esempio di "...

Leodori : grazie forze ordine - magistratura e Dda Roma per lavoro Spada : Roma – “Le istituzioni non gioiscono di fronte ad alcuna sentenza. Il riconoscimento del Tribunale di Roma dell’associazione di stampo mafioso al clan Spada, per le attivita’ criminali messe in atto a Ostia, rappresenta senza dubbio un punto di non ritorno e un duro colpo anche a tutti coloro che hanno voluto sottovalutare il fenomeno criminale”. “A nome mio e del Consiglio regionale desidero ringraziare le ...

Torino - addio Luci d'Artista in via Roma e via Lagrange : la giunta Appendino le sposta in periferia - scoppia la polemica : Bufera sulle "luminarie d'autore" che, inizialmente pensate per Natale, si sono trasformate in una maxi-installazione a cielo aperto da ottobre a gennaio. Protesta la Circoscrizione Centro: "Danni a turismo e commercio"

Torino - a Natale niente Luci d'Artista in via Roma e via Lagrange : la giunta Appendino le sposta in periferia - scoppia la polemica : Protesta la Circoscrizione Centro: "Danni a turismo e commercio". Due delle opere sono "in manutenzione" e l'unica nuova andrà in via Giordano Bruno

Torino - quest'anno niente Luci d'Artista in via Roma e via Lagrange : la giunta Appendino le sposta in periferia : Protesta la Circoscrizione Centro. Due delle opere sono "in manutenzione" e l'unica nuova andrà in via Giordano Bruno

C'è posta per Roma. In arrivo la lettera Ue chiede chiarimenti sulla manovra. Moscovici ne parlerà con Tria e Mattarella : C'è posta per Roma. Mittente: Bruxelles, Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. La lettera con la richiesta di chiarimenti sul documento programmatico di bilancio italiano verrà pubblicata oggi, apprende Huffpost a Bruxelles. Oggi: proprio nel giorno in cui il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici è in missione a Roma per incontrare il ministro del Tesoro Giovanni Tria, il ministro degli Esteri Enzo ...

Roma - prime tre condanne per mafia nel clan Spada di Ostia : Roma, 18 ott., askanews, - Associazione di stampo mafioso. Per questa accusa il gup del tribunale di Roma, Corrado Cappiello, ha inflitto in abbreviato tre condanne ad altrettanti esponenti del ...

Roma - Schick svela : “Ecco perché non sono andato alla Juve” : Roma– Doveva essere il primo acquisto dell’estate 2017 della Juventus. Patrick Schick, dopo una grande stagione alla Samp al debutto in Serie A, era ad un passo dai bianconeri, pronti a sborsare oltre 30 milioni pur di acquistarlo. Sembrava tutto praticamente fatto, visite mediche e firma imminente. Dopo i test però qualche giorno di strano […] L'articolo Roma, Schick svela: “Ecco perché non sono andato alla Juve” ...

Roma - clan Spada : tre condanne per associazione di stampo mafioso. È la prima volta per il gruppo attivo a Ostia : Il tribunale di Roma ha riconosciuto per la prima volta l’associazione di stampo mafioso per tre appartenenti al clan degli Spada, attivo nella zona di Ostia. In particolare il gup Claudio Cappiello, accogliendo le richieste del pm Mario Palazzi, ha condannato a 10 anni e 8 mesi Massimiliano Spada e Massimo Massimiani detto Lelli e a 9 anni di carcere Claudio Galatioto. I tre erano stati arrestati nel gennaio scorso nella maxi operazione che ...

Roma : Coni Lazio e Regione insieme per salute e inclusione : Roma – Il Comitato Coni Lazio e la Regione Lazio hanno firmato un protocollo d’intesa biennale per la promozione dello sport sociale e d’inclusione. Il progetto ‘Coni & Regione compagni di sport’, riprende l’esperienza dello scorso anno, con oltre 40 eventi organizzati in tutta la Regione, per offrire l’opportunita’ ai cittadini di ogni eta’, attraverso un’attivita’ di gioco e ...

Roma : ecco i vincitori di una Fiat 500 del concorso Pam Panorama per celebrare i 60 anni del Gruppo Pam : Giancarlo e Michele di Roma tra i vincitori del concorso di Pam Panorama per i festeggiamenti dei 60 anni del Gruppo leader della grande distribuzione in Italia Roma – Roma può annoverare ben due vincitori del nuovo esclusivo concorso di Pam Panorama che, partito lo scorso 1° ottobre, durerà tutto il mese e metterà in palio 60 Fiat 500 per celebrare i 60 anni del Gruppo Pam. Giancarlo e Michele sono stati tra i dodici estratti di venerdì ...