Roma | Monchi torna al Siviglia Parla il suo ex collaboratore

Roma - Gandini : 'Fidatevi di Monchi. Io voglio un club europeo' : È facile riconoscere un campione del mondo della Francia e portarlo nel tuo centrocampo, ma è difficile andare a cercare Cengiz Under e dimostrare, dopo 6 mesi in cui l'hai difeso, che è diventato un ...

Roma - Pellegrini : problema clausola - le idee di Monchi : Lorenzo Pellegrini e la clausola rescissoria. Come scrive il Corriere dello Sport , Monchi vuole ridiscutere la clausola del centrocampista giallorosso da 30 milioni di euro. Due le vie: o alzarla o toglierla del tutto.

Roma - Monchi da Pallotta : tre rinnovi hanno la priorità : Monchi a Boston per incontrare Pallotta e parlare del futuro. Tra gli argomenti, ovviamente, i rinnovi di contratti dei calciatori giallorossi e, come scrive la Gazzetta dello Sport , in 3 hanno la priorità: Under, Dzeko ed El Shaarawy.

Calciomercato Roma : Monchi in pressing su due giovani dal futuro brillante : La Roma è sempre attenta ai possibili sviluppi di mercato, anche quando la sua riapertura è molto distante. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il ds Monchi sta tenendo sott’occhio la situazione di due giovani talenti che in futuro potrebbero spiccare il volo verso l’élite del calcio mondiale. Si tratta del regista del Brescia Sandro Tonali, un classe 2000, e dell’ex Fiorentina Ianis Hagi, attualmente al Vitorul ...

PAQUETA' AL MILAN/ Il Flamengo lo aveva offerto alla Roma - Monchi ha detto no : Paquetà al MILAN: il Flamengo l'aveva offerto alla Roma. Il giovanissimo talento brasiliano poteva vestire la maglia giallorossa invece di quella rossonera, Monchi ha detto no(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 01:03:00 GMT)

Roma - Monchi : “nella tempesta si impara” : “Ci sono alcune cose che impari meglio nella calma, e altre nella tempesta”. Con questo tweet il ds della Roma, Monchi, sottolinea come il peggio sia passato in casa giallorossa, dopo alcuni risultati negativi. La Roma, nelle ultime quattro partite contro Frosinone, Lazio ed Empoli in campionato, Viktoria Plzen in Champions League, ha messo in fila una sequela di successi. E a suon di gol. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Stipendi dirigenti AS Roma : il ds Monchi è il più pagato : Pubblicata la relazione sulla remunerazione dei dirigenti della società giallorossa: ecco quanto guadagnano Monchi & Co. L'articolo Stipendi dirigenti AS Roma: il ds Monchi è il più pagato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - c'è una penale nel contratto di Monchi : Il ds giallorosso Monchi piace molto all'estero. Il Corriere dello Sport riporta come sul contratto del dirigente, che lo lega alla Roma fino al 2021, ci sia una clausola rescissoria. Inoltre, ci sarebbe da pagare una penale nel caso di un suo trasferimento al Real ...

Di Francesco esonerato - i possibili sostituti/ Ultime notizie : Roma - Monchi e il feeling con Montella : Di Francesco esonerato, i possibili sostituti. Ultime notizie, Monchi e il feeling con Montella: tutti i nomi sul taccuino del ds in caso di cambio in panchina(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 07:44:00 GMT)

Roma - Pallotta contro Monchi : presidente e ds divisi sulla strategia : Avanti con Di Francesco: il messaggio che arriva da Trigoria è scontato, non essendoci al momento l'exit strategy. Il Frosinone è così vicino che non c'è tempo, anche volendo, per il ribaltone ...

Roma - Di Francesco tuona : spunta Donadoni - no di Conte e Monchi può dimettersi : La situazione in casa Roma si fa bollente, in particolare attorno alla posizione di Eusebio Di Francesco in vista delle sfide contro Frosinone e Lazio. Secondo La Gazzetta dello Sport , l'allenatore in queste ore ha tuonato con la squadra: ' Non guarderò più in faccia a nessuno ', riferimento chiaro ai comportamenti non positivi di Karsdorp ultimamente, dello stesso Edin ...