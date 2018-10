Roma | De Rossi | “Manca poco al mio ritiro | poi mi vedo allenatore”

Roma - De Rossi : “Manca poco al mio ritiro - poi mi vedo ad allenare” : Sabato nel match con la Spal il Capitano della Roma Daniele De Rossi non ci sarà. L’infortunio rimediato durante Empoli-Roma, una frattura della quinta falange del piede sinistro, lo terrà fuori e i tempi di recupero sono decisamente incerti. “Non so fare delle previsioni sul rientro, è una frattura, quando guarisce guarisce” ma non è questo […] L'articolo Roma, De Rossi: “Manca poco al mio ritiro, poi mi vedo ad ...

Roma - De Rossi : 'Vorrei rigiocare Roma-Samp. E marcare io Pazzini' : Roma - Daniele De Rossi ripercorre i capitoli più importanti del suo Romanzo giallorosso ai microfoni di Roma Tv. Il primo ingresso a Trigoria, il divertimento aumentato negli ultimi anni di carriera ...

Roma - Zaniolo : 'De Rossi mi riempe di consigli. Ad oggi il bilancio è positivo' : È un'emozione grandissima, poi non ho pensato alla parte esterna e mi sono concentrato sul campo', ha detto il centrocampista a Sky Sport. Dopo il Bernabeu è arrivato anche l'esordio in campionato ...

Roma - Zaniolo : “Seguo i consigli di De Rossi. Il mio modello è…” : Dalla Primavera dell’Inter al Bernabeu, passando per la Nazionale. La carriera di Nicolò Zaniolo ha avuto una svolta improvvisa la scorsa estate, quando è finito in giallorosso nell’ambito dell’operazione Nainggolan. Per il 19enne centrocampista originario di Massa è iniziata un’ascesa che gli sta riservando grandi soddisfazioni, prima su tutte la convocazione di Mancini quando non aveva neanche fatto il suo debutto ...

Roma - Zaniolo a Sky : 'Ripagherò la fiducia di Mancini. Kakà idolo - De Rossi riferimento' : Viaggia veloce, velocissimo il mondo di Nicolò. Senza patente, ma con un percorso da predestinato ormai delineato . Sinistro raffinato per giocare trequartista o mezzala. Accellerazioni con grande ...

Roma : tornano fiori in via Veneto - mille ciclamini bianchi e rossi : Roma – Dopo dieci anni tornano i fiori nelle aiuole di via Veneto, uno dei luoghi simbolo di Roma, famoso in tutto il mondo per essere l’immagine della Dolce Vita. mille ciclamini bianchi e rossi adornano le aiuole lungo tutta la via. Lo fa sapere il Campidoglio in una nota. “Voglio ringraziare il nostro Servizio Giardini che ci sta aiutando a riportare agli antichi splendori questo bellissimo tratto di strada nel cuore ...

Roma - la Premier spaventa i giallorossi : tre club su Dzeko : Sirene di mercato estere per Edin Dzeko. Precisamente l’interesse arriva, cosi come riporta il quotidiano sportivo inglese “The Mirror”, dalla Premier League. L’avvio di stagione scoppiettante dell’attaccante bosniaco, avrebbe quindi attirato l’attenzione di tre squadre del massimo campionato britannico. Già lo scorso gennaio il Chelsea provò a strappare l’attaccante bosniaco alla Roma, ma il termine ...

Stadio Roma - Frongia : “Andiamo avanti - novità rilevanti nelle prossime settimane” : “Io direi che non ci siamo mai fermati, siamo sempre andati avanti“. Cosi’ Daniele Frongia, assessore allo Sport di Roma Capitale, ha parlato a Radio Radio sullo Stadio a Tor di Valle. “Ci sono stati eventi importanti che hanno rallentato l’iter – spiega ancora Frongia -. Ci sono delle verifiche in corso però da parte nostra è rimasta sempre la stessa intenzione. Da questo punto di vista andiamo avanti e ...

Il New York Times lancia l'allarme : "La prossima crisi finanziaria potrebbe partire da Roma" : La prossima crisi finanziaria internazionale potrebbe iniziare dall'Italia: è l'avvertimento del New York Times che rilancia l'allarme di analisti e investitori. "Molti degli ingredienti ci sono: una grande quantità di debito discutibile; banche deboli; un governo irregolare e un'economia considerevole in grado di infliggere danni collaterali fuori dai confini italiani", si legge sul sito del prestigioso quotidiano americano secondo cui "non ...

Roma - nessun caso De Rossi : lo scenario : nessun caso per capitan De Rossi alla Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport , entro giugno il presidente Pallotta si siederà al tavolo col giocatore e non ci dovrebbero essere intoppi per il prolungamento annuale del contratto in scadenza a giugno.

Roma : sciopero 24 ore Cotral il prossimo venerdì : Roma – Cotral informa che il prossimo 12 ottobre 2018 le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio.L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle ore 8:31 alle ...