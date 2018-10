Roma | clan Spada | tre condanne per associazione di stampo mafioso È la prima volta per

Roma - sequestro beni per 19 milioni al clan Spada : Guardia di Finanza del Comando provinciale di Roma : duro colpo al clan mafioso Spada . In corso sequestro di beni per 19 milioni di euro.

Roma - sgomberata a Ostia un'altra abitazione occupata dal clan Spada. Raggi : "Nessuna tregua a illegalità" : L'annuncio della sindaca via Twitter. Nell'alloggio, vuoto al momento dell'operazione, abitavano la compagna e i figli di Silvano, attualmente in carcere. Salvini: "Presto abbatteremo villa dei Casamonica"

Ostia - sgombero di casa popolare in mano al clan Spada/ Roma - sindaco Raggi : “nessuna tregua a illegalità” : Ostia , nuovo sgombero di casa popolare in mano al clan degli Spada : ultime notizie Roma , il sindaco Virginia Raggi annuncia “nessuna tregua a chi vive nell'illegalità"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:43:00 GMT)

Roma. Montanari : “Accordi col capoclan rom per Tiberis? Falsità” : Roma; Assessore Montanari: “Accordi col capoclan rom per Tiberis? Falsità che mi fa arrabbiare. Da sempre combattiamo per la legalità, la città non deve essere sotto scacco di nessun soggetto”. L’assessora all’ambiente e ai rifiuti di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, è intervenuta ai microfoni di Radio Cusano Campus, nella trasmissione ‘Cosa succede in città’ condotta da Emanuela Valente per fare un bilancio sul primo mese di Tiberis, la ...