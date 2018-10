Roma | chiuso svincolo Settebagni nella notte di domani

Test Medicina - caos Governo su numero chiuso ‘abolito’/ Ultime notizie - La Sapienza Roma “no misure drastiche” : Aboliti i Test d'ingresso a Medicina: rivoluzione in accesso Università? P. Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio periodo". No addio al numero chiuso, caos nel Governo: le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:00:00 GMT)

Tmb Salario Roma - la protesta dei cittadini : “L’impianto ci fa male - va chiuso”. E monta la rabbia contro la sindaca e il M5s : “Basta puzza”. Oltre 300 persone, nonostante il maltempo e la zona non proprio ben collegata, hanno risposto all’appello del Municipio III e dei comitati di residenti per partecipare alla manifestazione contro i miasmi e il malfunzionamento del tmb Ama nel quadrante Salario di Roma. In piazza molti dei residenti e delle associazioni che nel 2016 votarono in massa Virginia Raggi e il M5S alle elezioni comunali in seguito alla promessa di una ...

Roma : Tenta furto auto ma resta chiuso dentro e chiama polizia - arrestato : Roma – Se fai il ladro e sei costretto a chiamare la polizia, vuol dire che qualcosa nel tuo piano e’ andato storto. Ne sa qualcosa l’uomo che ieri sera poco prima di mezzanotte, mentre Tentava di rubare un’auto in via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in zona Eur, e’ rimasto chiuso dentro il mezzo. L’uomo, un italiano di 52 anni, con una lunga lista di precedenti per furto si e’ intrufolato nell’auto, ...

Roma : Ponte Osa chiuso dal 24 settembre al 6 ottobre : Roma – Il Ponte dell’Osa, a Roma, su via Prenestina, sara’ chiuso al traffico dalle 8 di lunedi’ 24 settembre alle 22 del 6 ottobre prossimo. Lo stop sara’ necessario per fare spazio a lavori di ristrutturazione. Per quanto riguarda i bus cambieranno strada le linee 055, 314, 508 e C9. La viabilita’ privata sara’ deviata sugli itinerari alternativi indicati dall’apposita segnaletica disposta sul ...

Roma : a piazza Navona chiuso forno per insetti nella farina : Roma – Gravi carenze igienico sanitarie hanno portato alla chiusura di un forno nelle vicinanze di piazza Navona, a seguito di un intervento congiunto del reparto amministrativa del I Gruppo Centro della Polizia Locale e di personale della Asl RM1. Durante alcuni controlli tesi a verificare la regolarita’ delle licenze e dell’insegna pubblicitaria, gli agenti hanno accertato anche lo stato delle cucine e dei laboratori: ...

Romano Fenati rivela : “Con il Motomondiale ho chiuso. Non correrò mai più” : Romano Fenati e il Motomondiale? Un capitolo chiuso. Dopo il fattaccio del GP di Misano, tredicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2, il licenziamento dal proprio team e l’essere liquidato dalla sua futura destinazione in MV Agusta, l’ascolano deve ripartire e lo farà lontano dal mondo delle corse. Il 22enne ha preso la sua decisione e in un’intervista concessa a Repubblica, espone il suo punto di vista sull’episodio e ...

Incendio in metro a Roma - chiuso un tratto della linea A : Caos e disagi martedì pomeriggio a Roma per un principio di Incendio in una galleria servizi interrata in via Marsala, alla stazione Termini. La linea A della metro è stata chiusa nel tratto tra San ...

Roma - fumo in metro A. Chiuso tratto : 18.42 fumo nella metropolitana a Roma. La linea A è stata chiusa nel tratto tra San Giovanni e Ottaviano per consentire lo svolgimento di verifiche tecniche. A causarlo, secondo quanto informano i vigili del fuoco, l'incendio di una galleria di servizi interrata in via Marsala dove sono allocati cavi elettrici, telefonici, fibra. Nel tratto Chiuso è in funzione un servizio sostitutivo con autobus.

Roma : Code e tratto chiuso su A1 - riaperto Ponte Scafa : Roma – chiuso sulla A1 Milano-Napoli il tratto tra Orvieto e Fabro verso Firenze, per un incidente, verificatosi alle ore 7.30 circa, che ha visto coinvolti un camion e un’automobile all’altezza del km 433. Il camion si è ribaltato e ha preso fuoco occupando parte della carreggiata sud dove il traffico scorre solo in emergenza e al momento si registra 1 km di coda. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con ...

Roma - ponte della Scafa chiuso. Ipotesi piattaforma con le barche per collegare Ostia e Fiumicino : come nel 1974 : Un ponte di appena 200 metri in assenza del quale si è costretti a fare un “giro” di ben 35 km, sia in auto che a piedi. E’ a dir poco grottesco quanto sta accadendo in queste ore sul litorale Romano, tra Ostia e Fiumicino. Considerando che in 44 anni non è cambiato nulla, come dimostra un filmato dell’Istituto Luce risalente al giugno 1974 che documenta come l’allora sindaco di Roma, Clelio Darida, fu costretto a chiedere all’Esercito Italiano ...

Roma : Iniziano lavori su Viadotto Magliana - chiuso notte del 22 agosto : Roma – “Come da programma sul Viadotto della Magliana inizieranno questa settimana i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica. Per consentire l’allestimento del cantiere e’ prevista la chiusura completa del Viadotto in direzione Fiumicino nella notte tra il 22 e il 23 agosto (dalle ore 22 alle ore 6) e a partire dal 23 agosto fino al 15 settembre il restringimento a una corsia della ...

Roma - chiuso il ponte che collega Ostia a Fiumicino : non è sicuro : Il ponte non è sicuro, si chiude. La decisione presa ieri pomeriggio riguarda un’arteria trafficatissima a un passo da Roma ovvero il ponte della Scafa che collega Fiumicino a Ostia. Un enorme disagio per le migliaia di automobilisti che ogni giorno utilizzano questa arteria per raggiungere l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci dal litorale Romano. --Ma la sicurezza ha la precedenza. Già due mesi fa per qualche giorno i limiti di velocità ...