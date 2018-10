Roma | allarme contagio Aids | si cerca nuovo untore Hiv Ultime notizie | identikit

Allarme contagio Aids a Roma : diffuso l’identikit dell’untore : Torna l’incubo untore a Roma. Una donna ha infatti denunciato di aver contratto l’Aids dal suo ex marito e ha deciso di rivolgersi alle autorità per lanciare un appello. ”Quando eravamo ancora sposati mi ha trasmesso l’Aids e ho scoperto che lui sapeva già di essere ammalato”. Come riportava il Messaggero nell’edizione del 17 ottobre ”un uomo residente nella zona di Roma nord, è ricercato dalle forze dell’ordine per i ...

INFLUENZA - ALLARME NELLE GRANDI CITTÀ / Italia - nuova campagna di vaccinazione al via in Emilia Romagna : Arriva un'ondata di INFLUENZA in Italia: le Ausl si muovono per i vaccini. Ecco come combattere il virus e cosa fare nel caso di contagio. Parte la fase di monitoraggio dei ceppi virali.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Roma - rapinatori prendono in ostaggio i dipendenti di una banca : i passanti danno l’allarme e fanno fallire il colpo : I rapinatori che prendono in ostaggio i dipendenti di una banca, i passanti che danno l’allarme e fanno fallire il colpo. È successo a Roma, nel quartiere Portuense, durante un tentativo di rapina ad una filiale della banca popolare di Novara. Cinque malviventi armati hanno fatto irruzione indossando maschere e parrucche, passando attraverso un’apertura ricavata scavando da un garage adiacente. I rapinatori hanno disarmato la guardia ...

Roma - le parole di Dzeko fanno scattare un campanello d’allarme : “tornare in Premier? Non si sa mai…” : L’attaccante bosniaco ha parlato di un suo eventuale ritorno in Premier League, non chiudendo definitivamente la porta Sta bene a Roma, ma il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Premier League. Edin Dzeko non nasconde la propria predilezione per il campionato inglese, nonostante stia benissimo con la maglia giallorossa addosso. Interrogato su un eventuale ritorno oltre Manica, il bosniaco non ha chiuso definitivamente la porta, ...

Il New York Times lancia l'allarme : "La prossima crisi finanziaria potrebbe partire da Roma" : La prossima crisi finanziaria internazionale potrebbe iniziare dall'Italia: è l'avvertimento del New York Times che rilancia l'allarme di analisti e investitori. "Molti degli ingredienti ci sono: una grande quantità di debito discutibile; banche deboli; un governo irregolare e un'economia considerevole in grado di infliggere danni collaterali fuori dai confini italiani", si legge sul sito del prestigioso quotidiano americano secondo cui "non ...

Tria torna a Roma - l'allarme di Juncker : «Rigidi o euro a rischio». Salvini replica : «Basta insulti» : «Ci sono regole e sono uguali per tutti perché i nostri futuri» di Paesi dell'eurozona «sono legati», ha replicato il ministro dell'economia Bruno Le Maire rispondendo a una domanda sull'Italia. In ...

F1 - allarme rosso in casa Team Haas - Romain Grosjean rischia di saltare un Gran Premio per squalifica : Nel caso in cui il pilota francese subisse una penalità di due punti, raggiungere la fatidica quota 12 che fa scattare la squalifica per un Gran Premio Mancano sei gare alla fine del Mondiale di Formula 1, ma Romain Grosjean potrebbe saltarne una per squalifica. Il pilota francese ha ricevuto a Singapore altri due punti di penalità per non aver rispettato le bandiere blu, arrivando a quota dieci per le sanzioni ricevute negli scorsi mesi. ...

Roma - suona l’allarme Di Francesco : Sousa - Ranieri e Blanc alla finestra : allaRME DI Francesco- suona l’allarme in casa Roma dopo la sconfitta maturata sul campo del Bologna. Secco 2-0 e Di Francesco ancora sulla graticola. Troppi errori difensivi, troppe amnesie a centrocampo. La sensazione è che la Roma non abbia ancora trovato un giusto equilibrio e una solida entità di gioco. Ora il tecnico rischia il […] L'articolo Roma, suona l’allarme Di Francesco: Sousa, Ranieri e Blanc alla finestra proviene ...

Roma - allarme sassi da cavalcavia Muro Torto : Roma, 22 set. (AdnKronos) - Paura nella notte per alcuni automobilisti che passavano su Muro Torto, in pieno centro a Roma: intorno all'1:45 diverse auto sono state colpite da sassi e detriti mentre passavano sotto il cavalcavia all'altezza di Villa Borghese. Quando i vigili urbani sono giunti sul p

Roma - allarme calabrone asiatico : residente punto ricoverato in preoccupanti condizioni : E’ allarme calabrone asiatico a Roma e in provincia. Le ultime notizie riportano che a Grottaferrata un esemplare di calabrone ha provocato uno choc anafilattico ad un sessantenne, attualmente ricoverato in ospedale. Lo stesso sindaco di Grottaferrata, Luciano Andreotti, ha annunciato la notizia pubblicando su Facebook un post nel quale invita i cittadini a prestare la massima attenzione all'insetto, che pareabbia formato una vera e propria ...

Roma - rifiuti in fiamme al campo rom della Barbuta : allarme roghi tossici sull'Appia : Ennesimo rogo al campo rom della Barbuta , a Roma L'incendio, doloso, si è sviluppato su tre diverse zone del campo rom ai confini con Ciampino . I vigili del fuoco di Marino hanno lavorato per tutta ...