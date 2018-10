Rogo | l’Arpa | nessun picco di diossina | solo valori alterati Cos’è e perché è pericolosa

corriere

: Rogo nel deposito alla Bovisasca, l'Arpa: 'Nessun allarme diossina' - RassegnaSocial : Rogo nel deposito alla Bovisasca, l'Arpa: 'Nessun allarme diossina' - Coinquilina2000 : RT @kitta1979: @SergioCosta_min @repubblica Caro Ministro, veda un po' cosa si può fare per l'arpa che parla di 'aria buona' a Milano (rogo… - kitta1979 : @SergioCosta_min @repubblica Caro Ministro, veda un po' cosa si può fare per l'arpa che parla di 'aria buona' a Mil… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Il punto sull’incendio del deposito di via Chiasserini. L’assessore regionale Cattaneo: «Generata una percentuale dipari allo 0,5 picogrammi per metro cubo.pericolo per la salute pubblica». Vigili del fuoco ancora al lavoro