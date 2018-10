Roda | “Investimenti sui giovani e portiamo le Olimpiadi in Italia” La FISI si è

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Si è svolta a Milano la conferenza stampa di presentazione della stagione in cui il Presidente Flavioha fatto il punto della situazione a pochi giorni dal via della Coppa del mondo di sci alpino con il gigante femminile di Soelden. Un’annata che apre un nuovo quadriennio olimpico, in cui le montagne italiane avranno ancora una volta un ruolo di primissimo piano, con la Val di Fassa che ha presentato i Mondiali juniores di sci alpino 2019 alla presenza del Presidente onorario Tiziano Mellarini e il Presidente del Comitato Organizzatore Davide Moser, Anterselva che ha illustrato le novità in vista dei Mondiali di biathlon nel 2020 alla presenza di Erika Pallhuber, Segretario Generale del Comitato Organizzatore, per concludere con i Mondiali di sci alpino seniores di Cortina 2021 con l’Amministratore Delegato Valerio Giacobbi. “La Federazione ha lavorato con ...