eurogamer

: Rockstar fornisce i dati ufficiali sul peso di Red Dead Redemption 2. #RedDeadRedemption2 - Eurogamer_it : Rockstar fornisce i dati ufficiali sul peso di Red Dead Redemption 2. #RedDeadRedemption2 -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Nei giorni scorsi vi avevamo parlato, in più di un'occasione, delle dimensioni delle versioni Xbox One e PS4 di Red2, riportandovi i numeri apparsi sugli storedelle due piattaforme.Oggiha voluto pubblicare le dimensionidel gioco per entrambe le versioni, che smentiscono però le cifre fornite da Microsoft e Sony. Quanto spazio disponibile dovremmo quindi avere nelle nostre console in vista dell'uscita di Red2?Questa volta possiamo rispondere più precisamente a questa domanda, dato che iarrivano direttamente dastessa, superando (e di molto) quelli che vi avevamo riportato. Se su Xbox One serviranno infatti 107 GB di spazio disponibile, su PS4 i giocatori dovranno liberare fino a 150 GB dai loro hard disk per installare il gioco. Ecco di seguito le dimensioni delle due versioni, come appaiono sul post ...