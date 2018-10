Rissa in discoteca per Vidal | multa da 800mila euro

Foggia - 25enne in coma dopo una Rissa in discoteca nata per uno spintone : 2 fermati : Due ragazzi si urtano in pista, volano parole grosse, poi il litigio degenera in aggressione. Secondo un testimone un 24enne e un 25enne avrebbero continuato a colpire la vittima anche quando era per terra privo di sensi

Lecco - Rissa nel parcheggio della discoteca : 17enne ferito con una bottiglia rotta : Esterni della discoteca «Orsa Maggiore» Gli sono saltati addosso con una bottiglia rotta, spaccandogli la mascella e lasciandolo a terra con una grave ferita all'addome. Vittima della violenta rissa, ...

Scoppia la Rissa in una discoteca di Napoli. Due giovani seguiti e accoltellati nel parcheggio : Due giovani accoltellati a Napoli al termine dell'ennesima lite durante le notti della movida. All'ospedale San Paolo, nel quartiere Fuorigrotta, intorno alle 4:30 sono arrivati con mezzi propri un ragazzo di 21 anni con piccoli precedenti e una 27enne con ferite da coltello.Agli agenti hanno raccontato che una mezz'ora prima, mentre erano in un locale di via Coroglio, dove già si sono verificati episodi analoghi, erano venuti a diverbio ...

Diamante - Francesco morto a 23 anni per una Rissa in discoteca : è caccia all’assassino : A Diamante, in provincia di Cosenza, è caccia al killer di Francesco Augieri, ucciso a coltellate in seguito a una rissa scoppiata fuori da una discoteca lo scorso 22 agosto. Secondo gli inquirenti l'assassino potrebbe essere un giovane di origini campane, ma le indagini continuano senza sosta: "Era un ragazzo divertente e solare".Continua a leggere

Rissa dopo la notte in discoteca : Ciccio muore a 23 anni per una coltellata : Un ragazzo di 23 anni di Cosenza, Francesco Augieri, è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una Rissa scoppiata davanti ad un locale a Diamante, sulla costa tirrenica cosentina...

Accoltellato a morte giovane di 23 anni durante una Rissa davanti alla discoteca : Un ragazzo di 23 anni di Cosenza è morto dopo essere stato Accoltellato al culmine di una rissa scoppiata davanti a un locale a Diamante , sulla costa tirrenica cosentina. Un altro giovane, di origini ...

Rissa dopo la notte in discoteca : Francesco muore a 23 anni per una coltellata : Un ragazzo di 23 anni di Cosenza, Francesco Augieri, è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una Rissa scoppiata davanti ad un locale a Diamante, sulla costa tirrenica cosentina....

Cosenza - Rissa fuori da una discoteca : 23enne ucciso a coltellate : Francesco Augieri, 23 anni, è morto all'alba di questa mattina, mercoledì 22 agosto, mentre veniva trasportato in ospedale dopo essere stato accoltellato all'esterno di una discoteca di Diamante, in provincia di Cosenza. L'aggressione al culmine di una lite scoppiata per motivi ancora ignoti. Ferito anche un altro ragazzo, di origini napoletane, che non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere