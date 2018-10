Risparmiatori truffati | il nodo rimborsi | “Fondo da 1 | 5 miliardi non c’è” Governo

Il giallo dei risarcimenti ai Risparmiatori truffati dalle banche : nel 2019 lo stanziamento è zero : L'annuncio, messo nero su bianco nel comunicato stampa di palazzo Chigi che elenca le misure della manovra, parla di un ampliamento enorme, "14 volte rispetto a prima", e di una dotazione di 1,5 miliardi. Ma sul risarcimento alle vittime delle crisi bancarie è già giallo. Nel Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles, infatti, lo stanziamento previsto per questa misura nel 2019 è pari a zero. E nel 2020 e 2021, ...

Def - ai Risparmiatori truffati dalle banche rimborsi per 1 - 5 miliardi : Un maxi «Fondo di rimborso» per risarcire i risparmiatori di Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e delle 4 banche dell’Italia centrale, con una dote da 1,5 miliardi di euro. È quanto annunciato dal Governo con il via libera alla nota di aggiornamento al Def. Le risorse arriveranno dal «Fondo dei conti dormienti» creato nel 2008 e che ora ha una disponibilità ben superiore al miliardo di euro...

Def - banche : ai Risparmiatori truffati rimborsi per 1 - 5 miliardi : Un maxi «Fondo di rimborso» per risarcire i risparmiatori di Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e delle 4 banche dell’Italia centrale, con una dote da 1,5 miliardi di euro. È quanto annunciato dal Governo con il via libera alla nota di aggiornamento al Def. Le risorse arriveranno dal «Fondo dei conti dormienti» creato nel 2008 e che ora ha una disponibilità ben superiore al miliardo di euro...

Def - banche : ai Risparmiatori truffati un «Fondo rimborsi» da 1 - 5 miliardi : Un maxi «Fondo di rimborso» per risarcire i risparmiatori di Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e delle 4 banche dell’Italia centrale, con una dote da 1,5 miliardi di euro. È quanto annunciato dal Governo con il via libera alla nota di aggiornamento al Def. Le risorse arriveranno dal «Fondo dei conti dormienti» creato nel 2008 e che ora ha una disponibilità ben superiore al miliardo di euro...

Banche - ai Risparmiatori truffati un «Fondo rimborsi» da 1 - 5 miliardi : Un maxi «Fondo di rimborso» per risarcire i risparmiatori di Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e delle 4 Banche dell’Italia centrale, con una dote da 1,5 miliardi di euro. È quanto annunciato dal Governo con il via libera alla nota di aggiornamento al Def. Le risorse arriveranno dal «Fondo dei conti dormienti» creato nel 2008 e che ora ha una disponibilità ben superiore al miliardo di euro...

Bitonci riceve le associazioni dei Risparmiatori truffati : 'Rimborsi garantiti' : Lo dichiarano i Sottosegretari al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Massimo Bitonci e Alessio Mattia Villarosa. ' A differenza delle misure adottate dai precedenti governi - affermano - il ...

Manovra - spunta tesoretto da 1 - 5 miliardi per risarcire i Risparmiatori truffati dalle banche : Un 'tesoretto' da circa 1,5 miliardi di euro da utilizzare in larga parte per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche. È il nuovo punto che il M5s ha inserito nella trattativa per la Manovra e ...

Manovra - spunta tesoretto da 1 - 5 miliardi per risarcire i Risparmiatori truffati dalle banche : Un 'tesoretto' da circa 1,5 miliardi di euro da utilizzare in larga parte per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche. È il nuovo punto che il M5s ha inserito nella trattativa per la Manovra e ...

Banche - la promessa della Lega : 500 milioni per i Risparmiatori truffati : Il sottosegretario Bitonci annuncia che la somma sarà inserita nella manovra, mentre sulla flat tax ci sarebbe un'intesa per...