optimaitalia

: #TWD Rick Grimes sparirà nel nulla in The Walking Dead 9? Rivelati i primi dettagli della sua uscita di scena… - OptiMagazine : #TWD Rick Grimes sparirà nel nulla in The Walking Dead 9? Rivelati i primi dettagli della sua uscita di scena… - Marco_Pastorino : @IpocritaUtopia Io cerco di resistere fino all'addio di Rick Grimes giusto per chiudere il cerchio ma poi alzo band… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Il momento sta per arrivare e man mano che le settimane passano l'uscita di scena die di Maggie si avvicina in The9. Già primamessa in onda sapevamo che gli ultimi tre episodi di questa prima parte di stagione sarebbero stati letali per i due e mentre per Maggie si apre l'opportunità che la sua uscita di scena possa essere legata alla partenza per raggiungere Georgie e organizzare qualcosa su più ampia scala rispetto agli abitanti di Hilltop, rimane ancora incerta la verità su.Lo sceriffo morirà o davvero andrà via lasciando una porta aperta ad un suo ritorno in futuro? L'unica cosa certa è che AMC ha rilasciato qualche ora fa la sinossi dei tre episodi chiave di questa prima parte di stagione. In particolare, si tratta del quinto, sesto e settimo episodioserie anche se, proprio di "Who Are You Now" non ci sono moltise non il ...