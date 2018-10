Replica Pechino Express | dove rivedere la quinta puntata del 18 ottobre

Replica Pechino Express : dove rivedere la quarta puntata : quarta puntata Pechino Express, dove vedere la Replica dopo la messa in onda su Rai Due Sappiamo cosa volete. Siete degli appassionati del programma e la Replica di Pechino Express non potete assolutamente perdervela perché magari non siete stati a casa e avete bisogno di recuperare quanto avete perso. Il reality di RaiDue – come […] L'articolo Replica Pechino Express: dove rivedere la quarta puntata proviene da Gossip e Tv.

Replica Pechino Express : dove rivedere la terza puntata : Pechino Express, dove guardare la Replica della terza puntata La terza puntata di Pechino Express è andata in onda il 4 ottobre 2010 su Rai Due ed è stata ricca di colpi di scena, a partire dall’ingresso della nuova coppia delle Sorelle Sarah Balivo e Sara Ventura fino ad arrivare al rischio di eliminazione per […] L'articolo Replica Pechino Express: dove rivedere la terza puntata proviene da Gossip e Tv.

Replica Pechino Express : dove rivedere la seconda puntata : Pechino Express: ecco dove sarà possibile guardare la Replica della seconda puntata La seconda puntata del reality adventure Pechino Express è andata in onda su Rai Due giovedì 27 settembre. Un viaggio incredibile quello che i viaggiatori di Pechino Express dovranno affrontare in questa nuova edizione del programma. Costantino Della Gherardesca è al comando del […] L'articolo Replica Pechino Express: dove rivedere la seconda puntata ...

Replica Pechino Express 7 - la seconda puntata in streaming online su RaiPlay : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raidue con Pechino Express 7, il fortunato reality show condotto da Costantino Della Gherardesca che al debutto ha ottenuto un ascolto di circa 2 milioni di spettatori con uno share che ha quasi sfiorato il 9%. Un buon debutto per il reality show che ha reso contentissimo il padrone di casa del programma, il quale ha ammesso di essere molto soddisfatto degli ascolti registrati dalla trasmissione al ...

Pechino Express - Adriana Volpe : frecciata a Giancarlo Magalli. Lui Replica : 'Sei un'eritema scrotale' : Adriana Volpe e Giancarlo Magalli , nella prima puntata di Pechino Express , andata in onda giovedì 20 settembre, si sono scambiati una serie di frecciatine da brividi. A fare la prima battuta è stata ...

Adriana Volpe fa una battuta su Magalli a Pechino Express. E lui Replica su Facebook : Durante l'ultima puntata di Pechino Express alla conduttrice Adriana Volpe è scappata una battuta: "Ammazza come pesano 'ste casse...manco ci fosse dentro Magalli". Mezza giornata più tardi è arrivata la risposta di Magalli, affidata ad un post di Facebook: "Purtroppo per qualcuno l'antipatia non diminuisce allontanandosi da casa".Si riapre una polemica iniziata nel 2017, tra querele e attacchi personali. Quello tra Adriana ...

ADRIANA VOLPE VS GIANCARLO MAGALLI/ Frecciatina a Pechino Express : il conduttore Replica alla battuta : ADRIANA VOLPE lancia una nuova Frecciatina a GIANCARLO MAGALLI nel corso della prima puntata di Pechino Express 2018. Solleva una cassa pesante e commenta: "Manco ci fosse lui dentro"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 14:40:00 GMT)

Replica Pechino Express : dove rivedere la prima puntata del programma : Pechino Express: ecco dove sarà possibile guardare la Replica della prima puntata La prima puntata della nuova edizione 2018 di Pechino Express è andata in onda su Rai Due giovedì 20 settembre. Un viaggio in Africa partendo dal Marocco, quello che dovranno affrontare i concorrenti viaggiatori del reality adventure condotto anche quest’anno da Costantino della […] L'articolo Replica Pechino Express: dove rivedere la prima puntata del ...

Replica Pechino Express 7 prima puntata in streaming su Rai Play e su RaiPremium : Ritorna su Raidue l'appuntamento con Pechino Express, l'adventure reality show condotto da Costantino Della Gherardesca giunto alla sua settima edizione di messa in onda. Dopo il crollo di ascolti della passata edizione, ecco che quest'anno la trasmissione cambia giorno di programmazione e va in onda ufficialmente di giovedì sera (evitando così la sfida del lunedì contro il Grande Fratello Vip). Gli appuntamenti con il reality show possono ...