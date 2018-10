Renzi | Di Maio ora darà le colpe al Fantasma Formaggino

Pace fiscale - Di Maio : 'Testo manipolato'; Renzi : 'La sua mediocrità è imbarazzante' : Pace fiscale, è giallo sul via libera dell'esecutivo. Luigi Di Maio solleva il caso: Al Colle è arrivato un testo manipolato, tuona il vicepremier che annuncia l'intenzione di denunciare il tutto alla Procura. Il leader pentastellato ha reso nota la querelle nel corso della registrazione di Porta a Porta. Solo che sulla questione è intervenuto anche l'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica. Non è ancora pervenuto il testo del decreto ...

Renzi : "Di Maio è disperato - la sua mediocrità è imbarazzante" : "Luigi Di Maio è un uomo disperato. Si è accorto in ritardo di aver dato il via libera a un condono. Prima ha vota il testo del decreto legge, poi ha detto che glielo hanno cambiato e si è rimangiato tutto". Così su Facebook il senatore del Pd, Matteo Renzi. "E adesso va in TV a dire "Renzi faceva condono e scudo fiscale". Falso! Noi non abbiamo mai fatto né condono, né scudo ...

[Il punto] La parola di Renzi non ha insegnato niente a Di Maio e Salvini. Ecco l'errore che pagheranno molto caro : Il governo gialloverde ostenta sicurezza e va diritto per la sua strada ribadendo che la Manovra non cambia ma dai mercati continuano ad arrivare segnali molto preoccupanti sul futuro dell'economia italiana. Nell'ultima asta dei Bot, Buoni ordinari del tesoro, il rendimento è schizzato allo 0,949%. Per capire la dimensione del rialzo è sufficiente citare due dati. A settembre si era ...

Spread - il diffeRenziale Btp-Bund sopra quota 300. Di Maio : "Noi promossi dai cittadini" : Dopo l'avvertimento di Fitch, il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi apre in rialzo. Ma il governo fa spallucce...

Piogge torRenziali su Maiorca - almeno 10 morti e un bimbo disperso : L'area più colpita si trova circa 60 chilometri a est di Palma di Maiorca, la capitale dell'isola. L'ufficio meteorologico della Spagna riferisce che, a seguito delle inondazioni che hanno colpito ...

Di Maio è un contapalle come Renzi. Lo ‘dice’ pure Beppe Grillo : Le scarpe di Achille Lauro e le balle di #Gigiocontapalle Se c’è una costante nella Storia d’Italia è rappresentata dai Venditori di Pentole, dagli imbonitori un tanto al chilo, da chi la spara più grossa per un pugno di voti. La cosa straordinaria è che gli italiani ci cascano sempre. L’esperienza non li vaccina. Ci vorrebbe una terapia di popolo, una seduta psicoanalitica più che della sapienza degli storici per capire il comportamento dei ...