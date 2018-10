Red Dead Redemption 2 | Rockstar ci racconta qualche curiosità sulla fauna del gioco

Rockstar fornisce i dati ufficiali sul peso di Red Dead Redemption 2 : Nei giorni scorsi vi avevamo parlato, in più di un'occasione, delle dimensioni delle versioni Xbox One e PS4 di Red Dead Redemption 2, riportandovi i numeri apparsi sugli store ufficiali delle due piattaforme.Oggi Rockstar ha voluto pubblicare le dimensioni ufficiali del gioco per entrambe le versioni, che smentiscono però le cifre fornite da Microsoft e Sony. Quanto spazio disponibile dovremmo quindi avere nelle nostre console in vista ...

Red Dead Redemption 2 : Il trailer di lancio : America, 1899. L’epoca del selvaggio West è agli sgoccioli. Dopo un colpo andato storto nella città di Blackwater, nell’ovest, Arthur Morgan e la banda di Van der Linde sono costretti alla fuga. Il trailer di lancio di Red Dead Redemption 2 Con gli agenti federali e i migliori cacciatori di taglie alle calcagna, la banda deve rapinare, combattere e rubare per farsi strada e cercare di sopravvivere nel cuore di ...

Red Dead Redemption 2 : ecco l'atteso trailer di lancio del gioco : Tenendo fede all'annuncio lanciato ieri attraverso i suoi social, Rockstar ha pubblicato alle 16:00 in punto l'atteso trailer di lancio di Red Dead Redemption 2, che arriverà su Xbox One e PS4 tra poco più di una settimana, il 26 ottobre. Tra le altre recenti notizie relative a Red Dead Redemption 2, vi ricordiamo che sono emersi i dettagli sul peso delle edizioni PS4 e Xbox One di Red Dead Redemption 2, e che Rockstar ha finalmente annunciato a ...

Trailer di lancio per Red Dead Redemption 2 : orario preload - dimensioni PS4 e Xbox One : Sono state svelate le dimensioni di Red Dead Redemption 2 per la versione PS4 direttamente dal PlayStation Store. Qui infatti è stata aggiornata la pagina del gioco rivelando così che il gioco di Rockstar Games su PS4 peserà ben 89,2 GB. Le dimensioni su PS4 del gioco quindi sono simili a quelle della versione Xbox One che si fermano a 88,56 GB. Le novità non sono ancora finite. Rockstar Games infatti ha annunciato che verrà pubblicato oggi, ...

È ufficiale : svelato il peso di Red Dead Redemption 2 su PS4 e confermate le dimensioni della versione Xbox One : Se già la scorsa settimana avevamo potuto apprendere delle dimensioni di Red Dead Redemption 2 su Xbox One, ignoravamo quelle della versione PS4, che sono state da poco svelate dallo stesso PlayStation Store.Come riferisce VG24/7, la pagina del gioco sullo store virtuale PlayStation si è aggiornata, svelando che Red Dead Redemption 2 su PS4 peserà la bellezza di 89,2 GB. Questa informazione è attualmente presente solo nello store della console, ...

Red Dead Redemption 2 : Rockstar annuncia l'arrivo del trailer di lancio e svela la data del pre-load : Attraverso un inaspettato post su Facebook, Rockstar ha svelato che nella giornata di domani 18 ottobre, alle 16:00 ora italiana pubblicherà il trailer di lancio di Red Dead Redemption 2, l'atteso seguito in uscita il 26 ottobre 2018.Nel post, gli sviluppatori danno inoltre una buona notizia a tutti coloro che intendono acquistare la versione digitale del gioco e non hanno a disposizione una connessione veloce. Il pre-load dei file di Red Dead ...

Red Dead Redemption 2 : la box art della versione PS4 giapponese indica che il gioco arriverà in due dischi blu-ray : Red Dead Redemption 2, il nuovo attesissimo capitolo della serie che verrà lanciato la prossima settimana su PS4 e Xbox One in tutto il mondo, sarà un gioco enorme, come dichiarato più volte da Rockstar Games, talmente grande che sembra che arriverà in due dischi blu-ray nell'edizione fisica.Stando a quanto riportato da Wccftech, la cover art della versione PS4 giapponese è emersa online e il retro indica chiaramente che il case del gioco ...

Il co-fondatore di Rockstar ci parla della rappresentazione delle donne in Red Dead Redemption 2 : In una recente intervista con Vulture, i co-fondatori di Rockstar Games Sam e Dan Houser hanno divulgato una tonnellata di nuove informazioni sul loro attesissimo gioco per PS4 e Xbox One, Red Dead Redemption 2. Come riporta Dualshockers, oltre a discutere di contenuti tagliati e delle ore settimanali di lavoro per completare il titolo, i co-fondatori di Rockstar hanno parlato dei ruoli e della rappresentazione delle donne all'interno della ...

100 ore di lavoro settimanale per completare Red Dead Redemption 2? Rockstar fa chiarezza : Ve ne avevamo parlato anche noi: secondo quanto dichiarato dal cofondatore di Rockstar Games, Dan Houser, in un'intervista a Vulture, alcuni membri del team hanno lavorato per 100 ore alla settimana nel 2018 al fine di portare a termine lo sviluppo di Red Dead Redemption 2.La dichiarazione ha sollevato più di qualche critica per l'incredibile pressione a cui venivano sottoposti gli sviluppatori all'interno di questo periodo di crunch e anche per ...

Rockstar : "vogliamo che Red Dead Online sia solido come Grand Theft Auto Online". La compagnia non esclude Red Dead Redemption 3 : Red Dead Redemption 2 è in arrivo alla fine di questo mese, ma il suo comparto Online non arriverà insieme al gioco.come riporta VG247.com, è in programma una beta per Red Dead Online nel mese di novembre, che dovrebbe darci tutto il tempo necessario per terminare la storia di 60 ore di Red Dead Redemption 2.Attualmente, Rockstar sta ancora terminando le linee di scrittura e registrazione in studio per la componente multiplayer del gioco ...

Red Dead Redemption 2 : svelato il peso della versione Xbox One : Stando a quanto riportato da Videogamer, Red Dead Redemption 2 peserà circa 88,57 GB su Xbox One, la conferma arriva direttamente dal Microsoft Store.Solo poche settimane fa è stato rivelato che gli utenti PlayStation 4 dovranno liberare ben 105 GB per ospitare l'attesissimo gioco ambientato nel selvaggio West. Lo store di Microsoft non specifica se il numero riguarda le dimensioni del download o le dimensioni dell'installazione.Read more…

La durata e tanti altri dettagli di Red Dead Redemption 2 : A circa dieci giorni dall'uscita di Red Dead Redemption 2 ci troviamo di fronte a diverse interessanti informazioni condivise dal cofondatore di Rockstar Games, Dan Houser, all'interno di un'intervista concessa a Vulture.Ciò che salta immediatamente all'occhio sono alcuni dati rivelati da uno dei fratelli Houser. Si parte per esempio dalla longevità del titolo: in base alle informazioni ottenute, l'autore dell'intervista è arrivato a stimare che ...

Svelata durata campagna di Red Dead Redemption 2 - dettagli su storia e sceneggiatura : Sono emersi nuovi dettagli su Red Dead Redemption 2 grazie a Dan Houser, uno dei capi di Rockstar Games. Di recente infatti nel corso di una lunga intervista concessa a Vulture, ha svelato anche la durata della campagna principale di Red Dead Redemption 2. Di solito i fratelli Houser non amano rilasciare dichiarazioni pubbliche, ma questa volta hanno addirittura annunciato una notizia molto attesa dai fan del gioco. Con le loro dichiarazioni ...

Red Dead Redemption 2 : Svelati peso e longevità : L’uscita di Red Dead Redemption 2 si avvicina, nell’attesa sono trapelate sulla rete informazioni interessanti, riguardanti sia il peso complessivo del gioco che la longevità dello stesso. Red Dead Redemption 2 durerà molto Il VP di Rockstar in una recente intervista ha affermato: La recitazione per la Storia di Red Dead Redemption 2 è oramai conclusa, con l’avvicinarsi del lancio abbiamo ...