Red Bull M E O by ESL | sta per iniziare il quarto turno di qualificazione per il torneo

La Red Bull RB7 on the road attraverso gli USA : Una monoposto di F1 sulla spiaggia di Miami o sulle montagne rocciose del Canada? Pura fantasia, almeno fino a oggi! In vista del GP degli USA, in programma questo weekend, il team Aston Martin Red Bull Racing ha deciso di fare un viaggio on the road negli Stati Uniti, protagonista il pilota Max Verstappen.

Verstappen dalle Montagne Rocciose a Miami in Red Bull. VIDEO : Dopo Ricciardo , è toccato anche a Max Verstappen attraversare le strate degli Stati Uniti con una monoposto Red Bull . Se l'australiano si era spinto fino a San Francisco, sulla costa Ovest, la meta ...

Red Bull Air Race : grande successo per la tappa di Indianapolis : Dopo una lotta all'ultimo secondo Micheal Goulian diventa il primo pilota americano della Red Bull Air Race a scrivere il suo nome sulla lista dei vincitori nella Indianapolis Motor Speedway. Al secondo posto il canadese Pete McLeod con il primo podio del 2018, mentre il francese Nicolas Ivanoff finisce la gara al terzo posto Indianapolis, USA – La vittoria di Gulians davanti agli occhi di 40.000 spettatori durante l'intero scorso weekend ...

SBK Red Bull Honda - Camier : «Ci sono molte cose da sistemare» : SAN JUAN - Leon Camier , Red Bull Honda World Superbike Team, si prepara al weekend di gara in Argentina, al Circuito San Juan Villicum. 'Non vedo l'ora di cominciare il fine settimana, dopo aver ...

F1 - Max Verstappen : "La Red Bull mi ha impedito di provare la MotoGP - è troppo pericoloso" : Max Verstappen ha chiesto alla Red Bull il permesso di poter correre con una MotoGP ma la scuderia austriaca gli ha negato la concessione. A rivelarlo è lo stesso pilota durante un evento organizzato dal suo sponsor Exact. L'olandese aveva espresso il suo desiderio già lo scorso anno, memore che da bambino correva sia con le due che con le quattro ruote. Il 21enne voleva fare uno step ulteriore ma i piani alti della Red Bull con cui è ...

F1 - la rivelazione di Max Verstappen : "vorrei provare una MotoGp - ma la Red Bull me lo ha proibito" : Il pilota della Red Bull ha rivelato di aver ricevuto un no categorico dal proprio team per provare una moto della classe regina Predestinato in Formula 1, ma innamorato anche della MotoGp. Max Verstappen non si nasconde, sottolineando di avere tra i suoi sogni quello di provare una moto della classe regina, provando l'adrenalina delle due ruote. LaPresse/AFP Essendo la Red Bull il main sponsor della KTM, l'olandese ha provato ...

F1 Red Bull - Horner : «Motore Honda ha fatto passi da gigante» : ROMA - La Red Bull è pronta per il grande cambio: dalla prossima stagione le power unit non saranno più quelle della Renault, ma saranno fornite dalla Honda, già da quest'anno con Toro Rosso. Un ...

La Red Bull dice no a un test di Verstappen in MotoGP : La Red Bull ha messo il veto assoluto a un test in MotoGP per Max Verstappen. A inizio anno, il 21enne aveva dichiarato di aver passato con successo l'esame per la patente della moto e al giornale De Telegraaf ha detto di possedere una Harley-Davidson. "Ho chiesto al team se posso provare una MotoGP, la […]

Forbes fa i conti in casa Red Bull Racing e scopriamo che… : Forbes ha pubblicato un interessantissimo articolo sui conti della Red Bull Racing che ci permette di capire chiaramente quanti soldi girino attorno a un (top) team di Formula 1. Se siete in piedi sedetevi 5 minuti perché le cifre sono veramente astronomiche. Nulla di nuovo, per carità, si sa che attorno al Circus mondiale girano […]

Red Bull Factions 2018 : il Team Forge è ancora una volta campione del torneo di League of Legends : Lavoro di squadra, allenamento e tanta strategia. Sono questi gli ingredienti chiave che hanno permesso al Team Forge di portarsi a casa il titolo italiano di campioni del Red Bull Factions 2018, il più importante torneo nazionale di League of Legends (con il supporto tecnico di Predator by Acer).Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Nell'anfiteatro dell'esport, la PG Arena allestita nella Milan Games Week, davanti a oltre 2 mila spettatori ...

Formula 1 - GP Giappone. L'urlo di Ricciardo : sbotta sotto il casco quando la Red Bull si ferma in qualifica. VIDEO : Un gesto che la dice lunga sul periodo che sta attraversando il 29enne di Perth, che abbiamo conosciuto ed apprezzato sempre per lo spirito gioioso portato in giro per il mondo. Daniel senza sorriso "...

Red Bull - Ricciardo fuori in Q2 : rabbia ai box : Il pilota australiano eliminato in Q2 per un calo di potenza alla power unit: lo sfogo ripreso dalle telecamere

F1 - analisi prove libere GP Giappone 2018 : Mercedes e Hamilton di un altro pianeta - Ferrari costretta a rincorrere - Red Bull più vicina : Nel 1984 gli Alphaville hanno pubblicato la meravigliosa canzone dal titolo "Big in Japan", esattamente un anno prima che Lewis Hamilton nascesse. Oggi il pilota inglese è stato davvero "Big in Japan" dominando in lungo ed in largo le prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Sia sul giro secco, sia sul passo gara, il leader della classifica iridata ha dato una sensazione di strapotere che si è vista ...

Formula 1 - GP Giappone : Red Bull pronta a insidiare Ferrari e Mercedes : Hanno sofferto e non poco, Ricciardo e Verstappen al Gran Premio di Russia, quando sono stati costretti a partire in fondo allo schieramento [VIDEO] per le penalita' inflitte alla Red Bull in to ai cambi effettuati ad entrambe le power unit. Anche se i due piloti sono stati protagonisti di un'ottima e spettacolare rimonta Verstappen si è piazzato al quinto posto, mentre Ricciardo al sesto, è innegabile che non gli sia piaciuto affatto vedersi ...