ilfattoquotidiano

: Lega e M5s litigano anche sulla Rc auto. Garavaglia: 'Norma mai discussa', ma i pentastellati smentiscono - HuffPostItalia : Lega e M5s litigano anche sulla Rc auto. Garavaglia: 'Norma mai discussa', ma i pentastellati smentiscono - Corriere : Dl fiscale, Lega contro M5S: «Tutti conoscevamo testo». Domani nuovo Cdm Leggi - italianaradio1 : Rc auto, Garavaglia (Lega): “Norma mai vista né condivisa”. M5s: “Discussa con loro e inviata martedì mattina” -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Subito dopo le scintille sulla pace fiscale con tanto di scudo per il riciclaggio, a provocare un nuovo attrito tra gli alleati di governo è l’annuncio di provvedimenti sulla Rcinserito nel decreto per la deburocratizzazione. Il viceministro all’Economia Massimo, a cui è stato chiesto di commentare il rischio di aumenti dei costi per glimobilisti del Nord, ha sostenuto che si tratta di “una norma mai, né condivisa. Quindi, il problema non esiste”. Ma a stretto giro fonti del Movimento 5 Stelle hanno fatto sapere che la misura è stata discussa nella riunione sulla manovra la settimana scorsa ed è stata inviata agli alleati dellamartedì mattina. Il comunicato diffuso dopo il consiglio dei ministri di lunedì sera, senza fornire dettagli, affermava: “Per eliminare le differenze di prezzo tra le polizze da una regione all’altra si ...