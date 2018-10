RAZZISMO A TRENTO | SENEGALESE CACCIATO IN FONDO AL BUS Donna italiana a giovane

Trento - RAZZISMO su pullman Flixbus. Passeggera allontana un giovane : “Sei nero - va in fondo” : Un presunto episodio di razzismo è avvenuto su un pullman Flixbus diretto da Trento a Roma. Una ragazza ha raccontato che una Passeggera , una donna italiana di circa 40 anni, ha preteso che un giovane africano si spostasse in fondo al mezzo. “Sei di colore, di un’altra religione”, gli avrebbe detto. Intervenuta la polizia.Continua a leggere

RAZZISMO - a Sondrio calci e pugni contro un giovane senegalese. A Trento migrante insultato sul bus : “Sei di un altro colore e di un’altra religione, vai via”. È questa la motivazione alla base dei due episodi di Razzismo nei confronti di giovani immigrati avvenuti a poche ore di distanza a Trento e a Sondrio, dove un 28enne senegalese è finito in ospedale per i calci e i pugni ricevuti. Intorno alle 2 di notte, il giovane stava andando al lavoro in un panificio di Morbegno quando è stato avvicinato da un gruppo di giovani che ...