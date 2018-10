Razzismo | a Sondrio calci e pugni contro un giovane senegalese A Trento migrante

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018) “Sei di un altro colore e di un’altra religione, vai via”. È questa la motivazione alla base dei due episodi dinei confronti di giovani immigrati avvenuti a poche ore di distanza ae a, dove un 28enneè finito in ospedale per ie iricevuti. Intorno alle 2 di notte, ilstava andando al lavoro in un panificio di Morbegno quando è stato avvicinato da un gruppo di giovani che hanno cominciato a insultarlo per il colore della pelle. Dalle parole sono passati poi alle botte: prima lo hanno bloccato, poi hanno iniziato a picchiarlo, sferrandogli anche un pugno all’occhio destro che gli ha fatto perdere l’equilibrio e l’ha fatto cadere a terra. Il cellulare che aveva con sé ha subito danni ma funzionava ancora, così il, sanguinante al volto, è riuscito a chiamare i carabinieri, che ora ...