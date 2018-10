Ragusa | bando di gara per appalto rifugio sanitario

Ragusa - rifiuti abbandonati davanti alla chiesa : La spazzatura abbandonata dinanzi alla chiesa della nunziata, la denuncia di Ragusa in Movimento: il Comune intervenga e sanzioni gli autori.

Roberta Ragusa - 6 anni di misteri e accuse/ Il corpo in fondo al lago Massaciuccoli? Ipotesi mai abbandonata : Roberta Ragusa , un giallo lungo oltre sei anni ma senza una risposta: torna l' Ipotesi del corpo sepolto in fondo alle acque del lago Massaciuccoli, poco distante dalla sua abitazione.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 17:58:00 GMT)

Due strade della ex Provincia di Ragusa abbandonate e pericolose : Due consiglieri comunali, uno di Pozzallo e l'altro di Modica, denunciano lo stato di abbandono e la pericolosita' di 2 strade della ex Provincia .

Lavoro a Ragusa - bando nei cantieri di servizio per disoccupati : Il termine per la domanda al bando per la selezione di inoccupati o disoccupati da destinare nei cantieri di servizi a Ragusa scade il 9 settembre.