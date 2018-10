Raggi | ' Grazie a tutto il personale delle nostre Forze Armate'

Pacetti : Tmb Salario chiude grazie Giunta Raggi - non comizi Valeriani : Roma – “Il Tmb Salario non lo chiudono i comizi dell’assessore regionale Valeriani. Da lui e da Zingaretti Roma attende dal 2013 un piano regionale rifiuti che ancora non si vede all’orizzonte. Se proprio vuole parlare di Malagrotta, si occupi della bonifica e con l’Arpa regionale vada a controllare i miasmi che arrivano dall’area dell’ex discarica piu’ grande d’Europa. Mentre Valeriani ...