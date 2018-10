Quanto pesa la prestazione sui risultati? I dati della Serie A dopo 8 giornate

Tutti in piedi - godetevi una commedia fa pesare al contrario una menzogna sull’handicap fittizio in modo tanto doloroso Quanto liberatorio : Un uomo su una sedia a rotelle (per finta), una “strafica” da conquistare, una scommessa peregrina che si trasforma in grande amore. Non ci vanno per il sottile in Tutti in piedi, il film diretto, scritto e interpretato dall’attore francese Franck Dubosc, in uscita il 27 settembre in Italia con Vision Distribution. Eppure basta superare l’apparenza iniziale del “politicamente scorretto” per arrivare al cuore tenero e romantico di una commedia ...