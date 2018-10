Quando si pensa a Torino viene subito l' acquolina in bocca

Alfonso Signorini Quando ero malato ho pensato di non farcela : Alfonso Signorini in un’intervista rilasciata a Nicola Porro a “Matrix racconta” “Da piccolo volevo fare l’astronauta, avevo bisogno di evadere. Passavo le ore a guardare le stelle. Ma mia sorella mi disse: ‘Guarda che nessun uomo è andato sulla luna’”. Alfonso Signorini oltre ad essere giornalista, è anche scrittore, e regista di opere liriche, ha parlato della sua famiglia, dei sacrifici dei genitori per pagare l’affitto, ma anche ...

Michelle Williams : ‘Heath Ledger mi amava Quando nessuno pensava avessi talento’ : Michelle Williams ha detto sì al musicista Phil Elverum. Lo ha rivelato lei stessa in un’intervista concessa a Vanity Fair America. La star di Dawson’s Creek, 37 anni, ha parlato del loro legame come qualcosa di molto sacro e speciale. La cerimonia è avvenuta in forma molto privata tra i Monti Adirondack, nord di New York. Pochissimi gli invitati, un paio di amici e la figlia di lei Matilda, 12 anni, nata dalla relazione con il ...

MSFT Events : Quando Microsoft pensa più ad Android e iOS che a Windows 10 e Windows 10 Mobile : Il fatto che Microsoft pubblichi ogni volta delle applicazioni per Android e iOS con uno sviluppo molto attivo ormai non ci sorprende da più di un anno data l’agonia di Windows 10 Mobile ma in questo caso la situazione sta, forse, sfuggendo di mano. Come ogni anno, la compagnia attualmente guidata da Satya Nadella terrà la conferenza Ignite dal 24 al 28 settembre informando i clienti business e gli amministratori IT delle novità in arrivo ...

"Quando mi hanno detto che il mio cancro è in remissione - ho pensato : 'E ora?'. Mi sono sentita smarrita" : Dopo una battaglia durata anni, chemioterapie ed operazioni chirurgiche, il cancro di Shannen Doherty è in remissione. L'interprete di Brenda in Beverly Hills 90210 non potrebbe essere più felice, anche se ha ammesso nel corso di un'intervista rilasciata al programma tv Good Morning America, di essersi sentita inizialmente smarrita."Tutto sta andando alla grande. Senti la parola remissione ed è un tripudio di emozioni ...

Pensa a quattro numeri - gioca tre euro e ne vince migliaia : Quando la ruota gira... : Il concorso dell'11 settembre 2018 un giocatore ha centrato una quaterna (sei ambi e quattro terni). Intanto il...