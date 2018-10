Qual è la prima cosa che deve fare Gravina

Calcio - Coppa Liguria di Prima Categoria : Giampà gol - il Pontelungo si giocherà la Qualificazione contro lo Sciarborasca : Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport Vittoria nel finale per il Pontelungo al 'Levratto'. Giampà ha trovato la giocata giusta a pochi minuti dal novantesimo, permettendo così ai granata ingauni di raggiungere in cima alla ...

Carlo Calenda : "Prima del matrimonio mi sono tatuato uno sQualo su un braccio" : L'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha rilasciato una lunga intervista in cui, politica a parte, ha raccontato molti aspetti personali della sua vita. A partire dal suo soprannome. La chiamano 'il pariolino' (quartiere chic di Roma, ndr): come mai? "Macché ne so, io ho vissuto a Prati e ora vivo in centro. Ai Parioli non ci ho mai vissuto, tra l'altro lo trovo un quartiere un po' ...

Auditorium : presentata oggi la stagione 2018 – 2019 con i risultati della prima analisi Qualitativa del pubblico : Una stagione pensata per tutti i pubblici e ricca di sorprese in ogni stagione dell’anno. È quella che si è inaugurata oggi, alla presenza del Vicesindaco di Roma Luca Bergamo, del Presidente della Regione Nicola Zingaretti, del Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, del Presidente della Fondazione Musica per Roma Aurelio Regina e dell’AD Josè R. Dosal. Per la 17ima delle stagioni dell’Auditorium Parco della Musica ...

Milly Carlucci quarto giurato a Tale e Quale show (Anteprima Blogo) : Mentre volano sul numero 14 di viale Mazzini stormi di avvoltoi pronti a cibarsi delle carcasse dei direttori morenti che stanno per lasciare le loro poltrone a favore di nuove figure dall'incarnato giallo-verde, la pancia silenziosa, ma sempre e fortunatamente diremmo noi, in moto, lavora sul "prodotto" che è il vero mattone della televisione.Ed un prodotto certamente importante per la televisione, nella fattispecie pubblica, è lo ...

Vladimir Luxuria corteggiata : 'Dopo la prima puntata di Tale e Quale Qualcuno si è fatto avanti' : Vladimir Luxuria si racconta a Dipiù: 'Per adesso sono single, ma non perdo le speranze' Vladimir Luxuria, ex politica italiana e rivelazione del varietà di Rai 1 Tale e Quale show, è alla ricerca dell'amore. Inizia subito l'intervista al settimanale Dipiù dicendosi single, affermando però con convinzione la ...

Vladimir Luxuria corteggiata : “Dopo la prima puntata di Tale e Quale Qualcuno si è fatto avanti” : Vladimir Luxuria si racconta a Dipiù: “Per adesso sono single, ma non perdo le speranze” Vladimir Luxuria, ex politica italiana e rivelazione del varietà di Rai 1 Tale e Quale show, è alla ricerca dell’amore. Inizia subito l’intervista al settimanale Dipiù dicendosi single, affermando però con convinzione la voglia di trovare la persona giusta. Una […] L'articolo Vladimir Luxuria corteggiata: “Dopo la prima ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa scatenata al volteggio! Prima col doppio avvitamento - in testa a metà Qualificazioni : Giorgia Villa letteralmente scatenata nella seconda giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). La Campionessa d’Europa juniores nel concorso generale ha dominato al volteggio, secondo attrezzo del lungo turno di qualificazione spalmato su ben quattro giorni: eccezionale media di 14.083 dopo un super doppio avvitamento da 14.400 (9.0 di esecuzione) e un positivo FTY (13.766, 9.166). La ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia si lancia verso Doha - prima un’amichevole in Germania. Quali azzurre in Nazionale? Tra ritorni e infortuni : Mancano soltanto 17 giorni all’inizio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. L’Italia si sta preparando alla rassegna iridata che metterà in palio i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (saranno assegnati alle tre squadre che saliranno sul podio nel team event), il DT Enrico Casella deve ancora diramare le convocazioni ufficiali per l’evento e a chiarire ...

MotoGp - Petrucci in Qualifica delude le sue aspettative : 'pensavo di essere in prima fila' : Danilo Petrucci commenta le qualifiche del Gp di Thailandia: a Buriram il pilota della Pramac deluso per il nono posto in griglia di partenza Niente da fare per Jorge Lorenzo in Thailandia, che deve ...

MotoGp – Petrucci in Qualifica delude le sue aspettative : “pensavo di essere in prima fila” : Danilo Petrucci commenta le qualifiche del Gp di Thailandia: a Buriram il pilota della Pramac deluso per il nono posto in griglia di partenza Niente da fare per Jorge Lorenzo in Thailandia, che deve rinunciare a disputare la qualifica a Buriram, dove a farla da padrone è stato un incredibile Marc Marquez. Dopo la caduta durante le Fp3 e il passaggio in Q1, lo spagnolo riesce a dare il suo meglio fino ad ottenere la sua 50ª pole position in ...

NCIS LOS ANGELES 9/ Anticipazioni del 6 ottobre : Qual è il piano di Mosley? I nuovi episodi in prima visione : NCIS Los ANGELES 9, Anticipazioni del 6 ottobre 2018, in prima Tv su Rai 2. Hetty e Mosley dovranno rimettere in piedi la squadra. Kim ritorna in città. (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:05:00 GMT)

F1 - Vettel durissimo nel post Qualifiche : “adesso sembriamo idioti - ma se fosse arrivata prima la pioggia…” : Il pilota della Ferrari ha commentato con amarezza il nono posto ottenuto in griglia a Suzuka, facendo le proprie dure valutazioni Un errore clamoroso, una strategia sbagliata che condiziona il Gp di Suzuka di Sebastian Vettel. Il tedesco partirà dalla nona posizione con la sua Ferrari, vedendo Hamilton scattare dalla pole position con accanto il suo compagno Bottas. Photo4/LaPresse Si prospetta una domenica in salita per il quattro volte ...

Tale e Quale show 2018 - vincitore e classifica quarta puntata / Roberta Bonanno prima con Katy Perry : I voti e la classifica finale della quarta puntata di Tale e quale show 2018. Roberta Bonanno vince con la sua interpretazione di Katy Perry. Flop Guendalina Tavassi.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 07:00:00 GMT)

LIVE F1 - GP Giappone 2018 in DIRETTA : Qualifiche. Verso una prima fila Mercedes - Ferrari per il miracolo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Giappone 2018, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Suzuka, Lewis Hamilton arriva più in forma che mai, reduce da tre vittorie consecutive (5 nelle ultime 6 gare) che ne hanno consolidato la leadership. Il britannico infatti può contare su 50 punti di vantaggio sul Ferrarista Sebastian Vettel e a 5 corse dalla conclusione il campionato ...