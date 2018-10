Putin | L' Isis ha in ostaggio 700 cittadini Usa e Ue Minacciano di ucciderne dieci

huffingtonpost

(Di giovedì 18 ottobre 2018) "Terroristi dell'hanno preso inUe e Usa a est dell'Eufrate", a pronunciare queste parole il presidente russo Vladimir, citato dall'agenzia turca Anadolu. Le persone finite nelle mani dei terroristi sarebbero 700, 130 famiglie, e l'avrebbe lanciato un ultimatum minacciando dial giorno: "In alcuni centri abitati sono rimasti elementi dell'e negli ultimi tempi hanno cominciato ad allargare la propria zona di presenza", ha spiegato.non ha, però, specificato quali siano le richieste dei militanti del sedicente stato islamico: "Nessuno sa cosa accade nelle regioni controllate dagli Usa a est dell'Eufrate, là ci sono ancora forze dell'- ha continuato - tutti tacciono, c'è un silenzio come se non succedesse nulla".Il presidente russo, nel corso dell'incontro annuale del Valdai Club, a Sochi, ha poi parlato ...