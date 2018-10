Putin | ' L' Isis ha 700 ostaggi in Siria | anche cittadini Usa e Ue'

VLADIMIR Putin : “ISIS HA 700 CITTADINI UE E USA IN OSTAGGIO IN SIRIA”/ “Russia non aumenterà le tensioni” : Secondo quanto annunciato dal presidente russo PUTIN, forze dell'Isis avrebbero preso in OSTAGGIO circa 700 persone tra cui molti CITTADINI europei e americani in Siria(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:39:00 GMT)

