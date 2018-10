Puppy Cube | il mini proiettore per ogni superficie

wired

(Di giovedì 18 ottobre 2018)è buona, eccetto quelle di vetro, per sfruttare, ilche rende interattive pareti, tavoli, scrivanie e pavimenti. Realizzato dalla startup cineserobot, consente di vedere immagini e video fino a 100 pollici, con risoluzione Hd a 720 pixel. Dalla forma rettangolare e in tinta nera, è basato sul sistema operativo Android con interfaccia proprietaria1.0. Utile in ufficio per le video conferenze, così come per guardare video-ricette mentre si cucina, oppure per far giocare e avvicinare i bambini alla tecnologia (ci sono le applicazioni precaricate), senza dimenticare la visione di film e serie tv. Con dimensioni che ne fanno un dispositivo portatile, anche se non proprio tascabile (132 x 86 x 213 millimetri per 1,6 kg di peso),conta su 32 GB di memoria, ha una batteria da 5.000 mAh per un’autonomia di 150 minuti ed è dotato ...