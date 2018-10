PS4 | l' aggiornamento 6 02 sta causando qualche problema

Problemi PS4 al 18 ottobre - criticità per l’aggiornamento software 6.02 : Aggiornare una console come PS4 risulta essere fondamentale per un colosso del calibro di Sony: ogni update consente infatti all'hardware di migliorare le performance e offrire ai giocatori un'esperienza ludica sempre all'altezza delle proprie aspettative, senza dimenticare poi la possibilità di rimuovere le criticità segnalate dalla community. Ovviamente ogni nuovo aggiornamento può comportare una serie di Problemi, e sta agli addetti ai lavori ...

PS4 : disponibile il nuovo aggiornamento di sistema 6.02 che potrebbe aver risolto il bug legato ai messaggi : Come segnala VG247.com, l'aggiornamento di sistema 6.02 di PS4 è stato pubblicato con Sony che ha rivelato soltanto che "questo update del software migliora le prestazioni del sistema." Quindi, anche se non è stato confermato direttamente, il presupposto è che questo ultimo aggiornamento per PS4 faccia in modo che il bug dei messaggi in grado di bloccare la console non si presenti più.Venerdì scorso i giocatori hanno iniziato a ricevere messaggi ...

Fifa 19 Patch 1.01 : primo aggiornamento disponibile per PC. Oggi il rilascio su Xbox One e PS4? : EA Sports ha rilasciato il primo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 1.82 Gigabyte, è al momento di per la versione PC ed arriverà molto probabilmente Oggi, 9 ottobre, su PS4 ed Xbox One, dove intanto sono già comparse le note di rilascio, come da immagine Come specificato sul sito ufficiale Electronic Arts […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.01: primo aggiornamento disponibile per PC. Oggi il rilascio su Xbox One e PS4? ...

PS4 : disponibile l'aggiornamento di sistema 6.00 : Come segnala Pushsquare, Sony ha rilasciato l'aggiornamento di sistema 6.00 di PS4 e, da ora, è possibile procedere al download dei 400 MB.Ma quali novità porta con sé? Ci sono nuove funzionalità? Le note della patch per l'aggiornamento dicono semplicemente: "questo aggiornamento migliora le prestazioni del sistema", che è la solita affermazione che riceviamo per i piccoli aggiornamenti. Sony non ha ancora comunicato ulteriori informazioni ...

In arrivo aggiornamento per Spider-Man PS4 - primi dettagli : Il tasso di sfida offerto da Spider-Man PS4 è già molto elevato, come i giocatori stanno sperimentando in questi giorni. Insomniac Games in collaborazione con Marvel è riuscita a creare la simbiosi quasi perfetta, confezionando un titolo a dir poco eccellente che ha soddisfatto ampiamente la critica internazionale. Per completarlo al meglio i giocatori si stanno già adoperando a reperire sul web guide e consigli, segno di come il gioco sia ben ...