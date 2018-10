Protesta in Stazione Centrale | denunciati tre familiari degli scomparsi in Messico

Emily Ratajkowski arrestata di fronte alla Casa Bianca durante una manifestazione di Protesta : Normalmente non si associano le parole ‘supermodella’ e ‘arresto’ ma, a quanto pare, non è così difficile che succeda: Emily Ratajkowski stessa ha infatti raccontato di essere stata arrestata giovedì 4 ottobre mentre protesta va contro la nomina di Brett Kavanaugh a giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, in quel di Washington DC. La Ratajkowski , che solo pochissimo tempo fa abbiamo visto in compagnia di Alessandro ...

I Benetton Protestano col Governo. "Annuncio revoca concessione senza contestazione specifica" : Atlantia, il gruppo della famiglia Benetton proprietario di Autostrade per l'Italia, protesta per le modalità con cui il Governo ha annunciato l'avvio della procedura di revoca della concessione sulla tratta autostradale colpita dal crollo del Ponte Morandi, a Genova.In una nota, l'azienda segnala che l'annuncio "è stato effettuato in carenza di qualsiasi previa contestazione specifica alla concessionaria ed in assenza di ...