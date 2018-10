Proposto lo screening per il cancro del colon-retto a partire dai 45 anni

fondazioneserono

(Di giovedì 18 ottobre 2018) La Società Americana del(American Cancer Society: ACS) ha raccomandato, nelle Linee Guida pubblicate nel 2018, che loper ildelinizi a 45, invece che a 50. Tale raccomandazione è basata sulla stima di un vantaggio, in termini didi vita guadagnati, per le persone a rischio di sviluppare tale tumore. Il valore dellodeldel, in termini di prevenzione e di diagnosi precoce di questa neoplasia, è spiegato molto chiaramente nell’intervista rilasciata alla Fondazione Cesare Serono da Alberto Sobrero, Primario di Oncologia Medica dell’Ospedale San Martino di Genova. Proprio sulla base dei vantaggi che questa procedura ha dimostrato, la Società Americana delha stabilito che esistono le basi per proporre l’inizio delloper ildela 45 invece che a 50, perciò ha ...