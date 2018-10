Problemi PS4 al 18 ottobre | criticità per l’aggiornamento software 6 02

optimaitalia

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Aggiornare una console come PS4 risulta essere fondamentale per un colosso del calibro di Sony: ogni update consente infatti all'hardware di migliorare le performance e offrire ai giocatori un'esperienza ludica sempre all'altezza delle proprie aspettative, senza dimenticare poi la possibilità di rimuovere lesegnalate dalla community. Ovviamente ogni nuovo aggiornamento può comportare una serie di, e sta agli addetti ai lavori ridurre al minimo questo rischio.Come si suol dire, non tutte le ciambelle vengono fuori col buco, un detto che sembra calzare a pennello all'aggiornamento 6.02 di PS4. Approdato in rete ieri (e con un peso di circa 450 MB), questo è stato sostanzialmente rilasciato in risposta alle problematiche (sorte durante gli ultimi giorni) che vedevano numerose console in tutto il globo bloccate a causa di un messaggio inviato da un gruppo di hacker. ...