Problemi con lo streaming | Eleven Sports si scusa e rimborsa i clienti

Higuain : 'Tutti hanno Problemi con De Laurentiis - anche Lavezzi e Cavani. Un giorno racconterò tutto' : Gonzalo Higuain, attaccante del Milan ed ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni: 'Al Milan è come se mi fossi tolto 4-5 anni. Sono tornato all'epoca di Napoli e ne sono felice. Milanello è il calcio, il Milan mi ha dato qualcosa in più dopo un ...

Confermati i fastidiosi Problemi Tiscali il 18 ottobre : Da alcune ore a questa parte si stanno verificando fastidiosi problemi Tiscali qui in Italia, che a quanto pare sono stati Confermati dal pubblico che oggi 18 ottobre. Mi riferisco all'impossibilità di accedere alla casella di posta elettronica, almeno stando alle testimonianze che ho avuto modo di raccogliere tra ieri sera e questa mattina.-- Va detto che da diversi mesi non si verificava una situazione di questo tipo, come si potrà notare ...

Higuain : 'Ecco perchè ho scelto il Milan. Dico sì a Ibra . De Laurentiis? Tutti hanno Problemi con lui. La Juve...' : L'attaccante del Milan , Gonzalo Higuain , è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista del derby che domenica sera vedrà i rossoneri affrontare l'Inter. Lei di derby ne ha già giocati 36 lungo la carriera fra Argentina, Spagna e Italia. Quali sensazioni le sta dando ...

Lotto di tonno Mareblu ritirato dal commercio per Problemi alla confezione - : Il pacco da 12 scatolette con scadenza 5 gennaio 2023 è stato richiamato "a scopo precauzionale". Si avverte di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Varese debutta senza Problemi in Bulgaria contro il Rilski Sportist : Esordio senza alcun tipo di problema per Varese in FIBA Europe Cup. La Openjobmetis fa sua la trasferta in Bulgaria contro il Rilski Sportist: a Samokov il punteggio finale è di 76-95 in favore degli ospiti, trascinati da cinque uomini in doppia cifra, dei quali il migliore è Tyler Cain, a quota 19 punti e 13 rimbalzi. Il Rilski è quasi solo Martin Marinov (25 punti) e Jalen Jenkins (13), ed evidentemente non basta. L’unico momento in cui ...

Milan - altri Problemi economici per Yonghong Li : non può lasciare la Cina : Nuovi problemi per l’ex proprietario del Milan Yonghong Li. L’impossibilità di rimborsare il debito con il fondo Elliott gli ha fatto perdere la proprietà del club rossonero, mentre adesso Li è stato messo sotto accusa in Cina per un altro prestito non onorato. Stando ai media cinesi, il Tribunale intermedio del popolo di Jingzhou ha emesso un ordine restrittivo ritirando il passaporto all’uomo d’affari di Hong ...

Guida alla configurazione APN per estirpare i Problemi Iliad : istruzioni semplicissime : Capita molto spesso di imbattersi in problemi Iliad, specie relativi alla navigazione con connessione 4G. Se n'è tanto parlato in questi giorni, attribuendo la maggior parte delle colpe al quarto operatore nazionale. Al di là dei fattori che dipendono direttamente dal gestore francese, c'è da prendere in considerazione anche la possibilità di non star fruendo di una buona configurazione sul proprio dispositivo Android. Fermo restando che le SIM ...

I musei dell’EUR all’ex Poligrafico di Piazza Verdi : per risolvere due Problemi con una sola mossa : La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha la sua sede negli uffici di quello che fu il glorioso IRI ma rischia – a causa delle più strampalate richieste di intervento - di ridursi a una nuova GEPI se non addirittura a un nuovo EGAM. È stata subito chiamata in causa dal governo dopo il disastro di Genova, ora sarà "costretta" a intervenire assieme a FF.SS. alla "nazionalizzazione" di Alitalia.Ma vediamo due casi recenti: il ...

Iliad Problemi : hai la giusta configurazione su Android? : Con la crescita delle offerte presentate dalla nuova compagnia telefonica Iliad sono molti gli utenti che si sono affidati ai piani dell’operatore telefonico riscontrando in alcuni casi qualche problema nell’utilizzo dei dati.Generalmente una nuova SIM è pronta all’uso con le giuste configurazioni preinstallate ma in alcune circostanze potrebbero essere stati inseriti dei parametri non adeguati per un dispositivo Android, ecco ...

Snervanti Problemi mail Libero anche oggi 16 ottobre : non funziona connessione server : Ci risiamo, nuovissimi problemi alla mail Libero stanno mettendo a dura prova la pazienza di molti utenti che usufruiscono del servizio di posta elettronica, anche oggi 16 ottobre. Già nella giornata di ieri, avevamo esaminato un down abbastanza diffuso del servizio e in questa prima mattinata di martedì, a meno di 24 ore dal primo disservizio, ci troviamo a segnalarne un altro, nostro malgrado. La cattiva notizia è che i problemi mail Libero ...

Problemi con l’intestino? Basta tenerlo in forma con poche semplici regole - ecco quali sono : Tim Spector, professore di epidemiologia genetica al King’s College di Londra è andato a vivere in Tanzania tra gli Hadza, tribù di cacciatori-raccoglitori, per analizzare i cambiamenti del suo microbiota intestinale. Lo scopo era quello di mangiare come loro e studiare poi i mutamenti dell’affollatissima comunità di batteri che dimora nel nostro intestino. In base a come mangiamo, infatti, i microbi del nostro intestino cambiano e ...

Morata racconta i suoi momenti difficili : “soldi e fama portano molti Problemi” : Alvaro Morata ha raccontato la sua vita al di fuori del campo da calcio, con qualche problema derivato dalla fama ottenuta negli ultimi anni Alvaro Morata si racconta. Ai microfoni di El Mundo, il centravanti spagnolo ha parlato del momento della sua carriera al Chelsea, ma anche della vita da calciatore che gli ha comportato alcuni problemi non da poco. Soldi e fama hanno creato qualche scompenso nella vita di Morata: “Dalla ...

Il 15 ottobre all’insegna dei Problemi Libero Mail : impossibile connettersi al server : I problemi Libero Mail si ripresentano anche oggi 15 ottobre, infastidendo non poco chi ancora continua ad utilizzare il servizio di posta elettronica offerto dal provider. Quanti stanno tentando di connettersi alla piattaforma, si son visti recapitare il seguente messaggio di errore: "impossibile connettersi al server di posta". I motivi? Il server risulta, al momento, indisponibile, o comunque potrebbero sussistere problemi sulla connessione ...

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 2/ Anticipazioni seconda puntata : Laura Piras è incinta? Problemi per Lojacono : I BASTARDI di PIZZOFALCONE 2, Anticipazioni seconda puntata 15 ottobre, Raiuno: Laura Piras alle prese con un ritardo, Problemi per Lojacono a causa dell'ex moglie.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:59:00 GMT)