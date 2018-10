Pro Vita | nostri manifesti contro utero in affitto mai rimossi

Pensioni : Opzione donna sarà Prorogata - ecco le novità : Tra tutte le novità in tema Pensioni che la futura Legge di bilancio introdurrà per i cittadini italiani stanchi di lavorare, c’è anche Opzione donna. È ufficiale: la sua proroga sarà inserita nella nuova Manovra. La misura è stata inserita in un più ampio quadro che il Governo ha dipinto sul tema Pensioni, con l’obiettivo di un superamento della Legge Fornero e di un suo graduale ma inesorabile smantellamento. Quota 100 ne è il primo ...

Le notizie del giorno – StuPro Cristiano Ronaldo - nuove importanti novità : Stupro Cristiano Ronaldo – Dopo la pausa per lasciare spazio alla Nations League, si torna in campo par il campionato di Serie A, in particolar modo la Juventus dovrà vedersela con il Genoa. Ma a tenere banco in questi ultimi giorni sono state anche le accuse di Stupro nei confronti del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, una battaglia legale che potrebbe protrarsi per oltre due anni. Lo riferisce al Correio da Manhã una fonte ...

Mede - incendio su treno che trasporta Propilene : evitata esplosione/ Pavia - due persone intossicate : Mede, incendio su treno che trasporta propilene: evitata esplosione. Ultime notizie Pavia, due persone intossicate: decisivo l'intervento dei vigili del fuoco(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Level-5 potrebbe mettere mano ad un Progetto o una serie cancellata riportandola in vita : Il numero di Famitsu di questa settimana ci lascia qualche indizio per l'annuncio che potrebbe essere contenuto nel numero della settimana prossia, riporta Siliconera.In occasione del ventesimo anniversario di Level-5, la Software House potrebbe uscirsene con l'annuncio di un gioco che era stato in precedenza cancellato. Si tratterebbe di un indizio che coincide con un'altra anticipazione, secondo la quale Level-5 avrebbe annunciato un gioco di ...

Il Collegio 3 in onda a gennaio su Rai2 : le novità sulla Programmazione : L’annuncio tanto atteso alla fine è arrivato e adesso il pubblico potrà mettersi comodo e attendere con ansia l’arrivo de Il Collegio 3 e dei nuovi protagonisti su Rai2. Come annunciato già dai rumors che sono circolati in estate, proprio in chiusura del casting e con l’inizio delle riprese, la Rai ha confermato che la messa in onda della nuova edizione del docureality andrà in onda proprio nel gennaio del 2019. IL Collegio 3 ...

Vieni da me Paola Barale parla della sua vita privata e Professionale : Paola Barale è stata ospite nel salotto di “Vieni da me” condotto da Caterina Balivo. La Barale ha confessato di non credere più molto nell’amore e di aver trovato un suo equilibrio, ma ha anche raccontato qualche aneddoto legato agli anni in cui era all’apice del successo prima di allontanarsi dal piccolo schermo e comparire solo raramente. Durante l’intervista con Caterina Balivo, i fan della showgirl non hanno potuto ...

Rugby - scuola di vita – Le Zebre a sostegno del nuovo Progetto contro il bullismo : Le Zebre sostengono Rugby, scuola di vita: il video contro il bullismo Lo Zebre Rugby Club sostiene il progetto editoriale del regista Matteo Chiarello che ha realizzato uno spot contro il bullismo con protagonisti i piccoli giocatori miniRugby. “Rugby, scuola di vita” é un omaggio ai valori cardine del nostro sport che ha ispirato il regista a realizzare questo messaggio che vede il Rugby quale metafora di vita; dove a vincere ...

'Due uomini non fanno una madre' : la nuova Propaganda di Pro Vita : "Due uomini non fanno una madre". E' lo slogan dei nuovi cartelloni pubblicitari di Pro Vita, associazione cattolica contro l’utero in affitto e la trascrizione dei figli delle coppie omosessuali nei registri anagrafici. Nell'immagine si vede un bebè con il codice a barre stampato sul petto, come fosse un prodotto, mentre piange disperato per essere stato acquistato dal genitore A ed il genitore B. Naturalmente, sono tutti d’accordo che i ...

Grande novità per il C64 Mini : il nuovo aggiornamento permette di aggiungere giochi e Programmi : Grande novità per il C64 Mini che un aggiornamento sicuramente molto interessante dato che permette di aggiungere giochi e programmi tramite USB. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Dopo il lancio avvenuto lo scorso 29 Marzo 2018, Retro Games Ltd ha pubblicato un nuovo firmware (v1.1.4) del THEC64 Mini, che permette di poter caricare senza sforzi, nuovi giochi e programmi all'interno della console tramite USB.Puoi quindi aggiungere nuovi ...

Manifesti Pro Vita contro padri gay - giunta Raggi li fa togliere. I promotori : “Ha obbedito alle lobby Lgbt” : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha richiesto agli uffici competenti la rimozione dei Manifesti omofobi parte della campagna nazionale della onlus Provita e di Generazione famiglia. Il Comune ha sottolineato che il messaggio e l’immagine veicolati dai cartelloni – mai autorizzati da Roma Capitale e dal Dipartimento di competenza – violano le prescrizioni previste al comma 2 dell’art. 12 bis del Regolamento in materia di Pubbliche ...

Cos’è il decluttering? I segreti di una vera e Propria filosofia di vita che ti farà stare subito meglio : Vivi in un’abitazione dove gli oggetti hanno preso il sopravvento? Oppure cerchi disperatamente spazio nel tuo armadio per inserire i tre vestiti e le due gonne della nuova collezione autunno/inverno, ma non trovi i centimetri di cui avresti bisogno? Forse ti trovi di fronte a una situazione che in realtà accomuna molte di noi: tanti abiti, accessori, oggetti vari che potenzialmente potrebbero servire (non si può mai sapere, magari arriva ...

Manifesto ProVita : ‘due uomini non fanno una madre’. Perché l’Italia ha paura dei padri gay : Non ho mai usato toni da piazza, né come giornalista né come donna, soprattutto sull’argomento di questo blog, le famiglie omogenitoriali. C’è un motivo. Per capire, è il mio parere, occorre ascoltare, e in particolare il tema è delicato, come ogni questione epocale, ogni leva che presume un cambiamento radicale dei paradigmi socioculturali in essere. Questo è il cartellone comparso a Roma, Milano, Torino, firmato ProVita e ...

Manovra - Ecobonus e bonus mobili Prorogati nel 2019 : ecco le novità : Buone notizie per chi intendeva ristrutturare casa, ma si trovava in bilico sul filo della riconferma o meno dei vari bonus: le voci su una riconferma e del bonus mobili e dell’Ecobonus erano fondate. Quello che emerge dal Documento programmatico di bilancio (Draft Budgetary Plan) in dirittura di arrivo in Europa per il responso della Commissione europea, è la proroga dell’Ecobonus, delle detrazioni per le ristrutturazioni, del bonus mobili e ...

Manovra - nel decreto anti burocrazia Proroga della cigs e blocco dei fondi per i vitalizi alle Regioni che non li aboliscono : Dalla proroga della cassa integrazione straordinaria e della mobilità in deroga alle misure per eliminare i vitalizi dei consiglieri regionali e rendere “eque” le assicurazioni auto. Sono alcune delle misure contenute nel decreto varato lunedì sera dal consiglio dei ministri, che contiene disposizioni per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili. Vengono anche ...