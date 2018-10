Prepara biscotti e li offre in classe Tra gli ingredienti i resti del nonno

caffeinamagazine

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Quella che vi stiamo per raccontare è una di quelle storie che sembrano estratte da qualche B-movie costato qualche migliaio di dollari, non di più: una vicenda talmente assurda e senza senso da poter essere descritta quasi come “comica”, ma di comico, nella vita reale e in quello che vi stiamo per raccontare, c’è ben poco. La protagonista è una ragazza che “per scherzo”, ha fatto qualcosa di davvero inspiegabile, macabro a dir poco. Una studentessa in California ha messo le ceneri del(morto e cremato) nell’impasto deifatti in casa, per poi dar da mangiare istessi ai suoi compagni di. Il macabro ‘incidente’ è avvenuto in California, nella DaVinci Charter Academy di Davis, dove la ragazzina, aiutata da una sua amichetta, ha fatto assaggiare iad altri nove ragazzi della sua. Doveva essere uno scherzo, una goliardata, ma si è trasformata ...