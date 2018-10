Prendi solo l' antipasto | e il ristoratore spacca il naso al cliente

Da «Apocalypse Now» a « Prendi i soldi e scappa» : capolavori del cinema - ma non solo : Quanto ai titoli si va dai più prevedibili, quando si parla di economia , l'ormai classico Wall Street o i più recenti Margin Call e Fra le nuvole con George Clooney come protagonista, fino ai più ...

Suicidi per motivi economici : quasi mille casi dal 2012/ Vittime non solo imPrenditori - record in Veneto : Suicidi per motivi economici: quasi 1000 casi dal 2012 ad oggi. Tra le Vittime non solo pensionati ma anche disoccupati, precari e pensionati. record in Veneto e Campania.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:25:00 GMT)