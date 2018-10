Più potenza per Street Scrambler e Street Twin

Intel mette Più potenza nei processori con i nuovi Core : I nostri computer sono insaziabili, hanno fame di potenza di calcolo, e i grandi produttori di microchip combattono da sempre per primeggiare. Oggi il colosso dei microchip Intel ha presentato i nuovi Core di nona generazione, microprocessori per PC fissi che si rivolgono a chi desidera assemblarsi da solo un computer per giocare o lavorare, ma anche a tutti i produttori di PC già assemblati che sono pronti a rinnovare la propria offerta. Fiore ...

Skoda Octavia G-TEC : ancora Più autonomia e potenza : La station wagon a metano della casa automobilistica ceca è ora equipaggiata con nuovo e più potente motore 1.5 TSI 130 CV

BMW X5 xDrive45e - Maggiore autonomia e Più potenza per l'ibrida : A soli tre mesi di distanza dalla presentazione della nuova generazione della X5, la BMW ha tolto i veli all'evoluzione ibrida plug-in della Suv. La nuova BMW X5 xDrive45e iPerformance porta al debutto in gamma un nuovo powertrain elettrificato composto da un sei cilindri in linea, a benzina, abbinato a un motore elettrico supplementare che permette alla sport utility ibrida di arrivare quasi allo stesso livello di performance dell'attuale ...

Huawei Kirin 980 : 7nm - meno consumi e tanta potenza in Più : Huawei presenta ad IFA 2018 il nuovo processore di punta che sbarcherà sui nuovi Huawei Mate 20 e che segna un passo tecnologico in avanti molto importante Huawei Kirin 980: 7nm, meno consumi e tanta potenza in più Dopo le diverse indiscrezioni dei mesi scorsi, il Kirin 980 è finalmente realtà ed il nuovo SoC […]

