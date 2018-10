ilcentro

: RT @Il_Centro: #Abruzzo #18ottobre #calcio #serieB #Pillon lancia il #Pescara: fammi vedere quanto vali @PescaraCalcio @acspezia https://t.… - Dicarlobus : RT @Il_Centro: #Abruzzo #18ottobre #calcio #serieB #Pillon lancia il #Pescara: fammi vedere quanto vali @PescaraCalcio @acspezia https://t.… - Il_Centro : #Abruzzo #18ottobre #calcio #serieB #Pillon lancia il #Pescara: fammi vedere quanto vali @PescaraCalcio @acspezia… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018). Fari puntati sui biancazzurri. Domani sera a La Spezia , ore 21, , per la prima volta nel torneo in corso, ilscenderà in campo indossando l'abito della capolista. Un esame di ...