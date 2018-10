Picasso Metamorfosi | la mostra a Milano

Mostra Picasso 'Metamorfosi' Milano : orari e prezzi biglietti - 14 euro per gli adulti : Tra le mostre più attese dell’anno c’è sicuramente quella di Picasso a Milano. Con l’inizio dell’autunno prende il via anche la stagione delle mostre, che inaugura con il genio spagnolo nel capoluogo lombardo. Un inizio con il botto per l’arte e gli eventi in Italia con questa rassegna a cura di Pascale Picard, direttrice dei Musei civici di Avignone. Mostra Picasso 2018, il tema La Mostra di Picasso a Milano, intitolata “Metamorfosi”, inizierà ...