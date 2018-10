Piazza Affari chiude in forte calo | Spread Btp-Bund a 327 punti

Piazza Affari (-1 - 9%) paga tensioni nel Governo. Spread al top da 5 anni : Lo scontro tra Lega e M5S sul condono ha fatto impennare lo Spread. Il rendimento del decennale italiano è a al 3,67%, il livello mai toccato da inizio 2014. A Milano giù le azioni delle banche, tiene Telecom. A Wall Street, intanto, si scommette su una nuova stretta monetaria da parte della Fed...

Vola lo spread - a 326 - . Piazza Affari chiude in profondo rosso - -1 - 89% - : Milano, 18 ott., askanews, - Italia sotto pressione sul finale di seduta a Piazza Affari. Mentre tra Lega e M5S è scontro aperto sul decreto fiscale e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, si appresta a ricevere il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, che solleverà i timori di Bruxelles sulla manovra, lo spread Vola …

Borsa - Piazza Affari si tinge di rosso : sale lo spread : Il Ftse Mib chiude la quarta seduta della settimana con un calo dell'1,9%. Ecco come è andata la giornata sui mercati

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre Borse europee : Seduta negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse del Vecchio Continente , poco aiutate nel pomeriggio dall' avvio in rosso di Wall Street , dove l' S&P-500 arretra dell'1,07%. A deprimere ...

Spread a quota 325. Piazza Affari in calo : Il differenziale di rendimento fra Btp decennale e bund tedesco vola in chiusura di giornata a 325 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Il rendimento del decennale italiano è salito oltre ...

Lo spread sale a quota 320. Piazza Affari in calo : Il differenziale di rendimento fra Btp decennale e bund vola a 320 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013 sui grafici Bloomberg. Il rendimento del decennale italiano è a 3,63%, livello mai ...

Piazza Affari peggiora. Impennata spread a 320 - tasso BTp al top da febbraio 2014 : Il differenziale tra Btp e Bund è tornato a salire in area 317 punti, mentre si acuiscono le tensioni all'interno del Governo A Milano hanno girato le azioni delle banche. A Wall Street si ragiona di nuovo su una stretta monetaria ...

Piazza Affari : scambi in positivo per Piquadro : Avanza il produttore italiano di pelletteria , che guadagna bene, con una variazione dell'1,80%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Piquadro ...

Piazza Affari peggiora con nuova impennata spread. Wall Street giù : Il differenziale tra Btp e Bund è tornato a salire in area 317 punti, mentre si acuiscono le tensioni all'interno del Governo A Milano hanno girato le azioni delle banche. A Wall Street si ragiona di nuovo su una stretta monetaria ...

Lo spread sale Piazza Affari scende : banche in rosso : ... oggi, il commissario europeo per gli Affari economici Pierre Moscovici arriva in Italia per una serie di incontri tra cui quello più importante con il ministro dell'economia Giovanni Tria per ...

Piazza Affari : spinge in avanti Brunello Cucinelli : Grande giornata per il re del cachemire , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,71%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Brunello Cucinelli ...

Piazza Affari sale con Tim e Fca - scivolone di Buzzi. Spread nervoso in attesa di Tria-Moscovici : Oggi pomeriggio è in programma un incontro tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, che sarà seguito da una conferneza stampa, ore ...

Piazza Affari : luce verde per Banca Ifis : Vigoroso rialzo per l' Istituto con sede a Venezia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,80%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

Piazza Affari : Molmed in rally : Brillante rialzo per la società di biotecnologie , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,35%. La tendenza ad una settimana di Molmed è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . ...