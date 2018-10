Piatek | ' Pistole pronte per la Juve? Sono sempre pronto E sul futuro'

Esultanza Piatek - perchè l’attaccante del Genoa esulta come un pistolero? Il curioso motivo legato alle sue origini : Tiro, gol e quel gesto diventato ormai il più imitato dai tifosi d’Italia: ecco il motivo dell’esultanza di Piatek, il pistolero che fa impazzire il Genoa Sette gol in sette partite di campionato, 4 gol in una di Coppa Italia: è questo il bottino pazzesco che Krzysztof Piatek ha messo insieme nelle sue prime partite in Italia. L’attaccante polacco ha fatto innamorare tutti i tifosi del Genoa che si coccolano il ...

Piatek scatena i pistoleri Icardi e Higuain studiano il loro derby nel derby : Hanno aggiustato la mira. Anche perché l'ultimo arrivato li stava impallinando con precisione chirurgica. loro sono i bomber con un nome, lui è Krzysztof Piatek. Che un nome se lo sta facendo in fretta a suon di gol. Nove, ma se non fosse per quel centimetro, "visto" solo dalla goal line technology, che gli ha negato la doppietta contro il Parma sarebbe già in doppia cifra. Si fa chiamare pistolero perché in Polonia quello significa bomber. E ...

Il segreto di bomber Piatek? Paulina - la pistolera! LE FOTO : Continua il momento d'oro dell'attaccante polacco che con una doppietta in casa del Frosinone ha regalato la vittoria al Genoa confermandosi capocannoniere del campionato, ora a quota 8 reti. Talento, ...

Krzysztof Piatek - il pistolero dell’Est che ha conquistato Genova : gol - talento e un potenziale senza confini : Krzysztof Piatek ha conquistato Genova a suon di gol: arrivato come sconosciuto, il polacco si è subito imposto come il bomber più letale della Serie A Ad inizio stagione, vedere il suo nome al centro dell’attacco del Genoa, aveva fatto storcere il naso a molti. Si scrive Krzysztof Piatek, si pronuncia Piontek, un nome che per tutti gli appassionati di calcio, particolarmente quelli italiani, è diventato familiare nel giro di appena ...