Piatek day | l’entusiasmo dei tifosi del Genoa VIDEO

calcioweb.eu

: RT @DiMarzio: #Piatek-mania alle stelle: dentro e fuori dal campo, il protagonista è sempre lui. Bagno di folla all'incontro con i tifosi r… - geogiuseppe1 : RT @DiMarzio: #Piatek-mania alle stelle: dentro e fuori dal campo, il protagonista è sempre lui. Bagno di folla all'incontro con i tifosi r… - DiMarzio : #Piatek-mania alle stelle: dentro e fuori dal campo, il protagonista è sempre lui. Bagno di folla all'incontro con… - simo_valenti : RT @pianetagenoa: VIDEO, Piatek Day: tantissimi tifosi aspettano il bomber fuori al Museo - -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) La vera sorpresa di questo inizio di stagione in Serie A è sicuramente l’attaccante, il polacco sta trascinando ilcon gol e grandi prestazioni. Irossoblu hanno un nuovo idolo ma rischiano di perderlo in breve tempo.infatti è finito nel mirino dei più importanti club in Italia ed all’estero e la cessione a giugno sembra certa. Nella giornata di oggi bagno di folla per il polacco, idelin delirio. In basso ecco il. GUARDA IL–>day, l’entusiasmo deidelSCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloday, l’entusiasmo deidelCalcioWeb.