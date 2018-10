Peugeot - Addio al WRX alla fine del 2018

quattroruote

: #spensieratexadimarketing. L’Elogio Addio a Marchionne è sponsorizzato da Peugeot!!!! FCA E FIAT? - BRUNOCALCHERA : #spensieratexadimarketing. L’Elogio Addio a Marchionne è sponsorizzato da Peugeot!!!! FCA E FIAT? -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Laha deciso di ritirarsi dal Mondiale Rallycross: la decisione è maturata in seguito al clima di incertezza attorno all'argomento elettrificazione della categoria. Il costruttore francese, che sta invece affrontando con entusiasmo questa transizione energetica, ha deciso dunque di concentrarsi su altri fronti.al WRX già quest'anno. Il marchio del Leone ha deciso che si ritirerà dal Mondiale Rallycross già al termine di quest'anno per concentrarsi sulla messa a punto di una nuova gamma di auto sportive elettriche che saranno disponibili dal 2020.Unboring the future. Dopo aver presentato le nuove 3008 Hybrid, 508 e 508 Hybrid al Salone di Parigi, lavuole rimanere fedele al suo programma e metterà a disposizione dei propri clienti dei veicoli sportivi a propulsione elettrica che possano garantire alte prestazioni e basse amissioni. "Il piacere di guida è da ...