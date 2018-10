: Accordo su bando periferie ultimato. Peccato per il Sindaco del @comunedimatera: poteva risparmiarsi gita a Palermo. - mirellaliuzzi : Accordo su bando periferie ultimato. Peccato per il Sindaco del @comunedimatera: poteva risparmiarsi gita a Palermo. - s_franceschi : Accordo periferie 18 ottobre 2018 def - EnricoBorghi1 : RT @matteoricci: #periferie buon accordo tra @comuni_anci e governo x far partire i lavori del bando periferie. Grazie alla battaglia dei s… -

raggiunto trae i comuni che ripristina il fondo di 1,6 mld per il bando. Lo ha annunciato il presidente dell'e sindaco di Bari Antonio Decaro al termine della riunione congiunta. "Abbiamo vinto una battaglia che non era dei sindaci ma dei cittadini",ha sottolineato Decaro."Abbiamo convinto ila tornare indietro.Non interrompiamo lavori e progetti,ci saranno i rimborsi per le spese e i fondi verranno distribuiti in 2 anni",dice.(Di giovedì 18 ottobre 2018)