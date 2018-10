Periferie : sindaco Padova - non è concessione generosa del governo (2) : (AdnKronos) - "Ci siamo mossi bene con i nostri tecnici, portandoci a uno stato avanzatissimo sui tanti progetti che addirittura abbiamo messo in gara. A Padova siamo ad uno stato così avanzato che in caso di una causa al governo, che eravamo pronti a fare, l’Esecutivo avrebbe avuto più di qualche g

Milano : arriva 'Super - il festival delle Periferie' - tra ospiti sindaco Sala (2) : (AdnKronos) - La festa avrà l'obiettivo di lanciare cinque laboratori itineranti nelle zone interessate dal Piano delle periferie coinvolgendo anche gli altri quartieri a cui sono invitati a partecipare rappresentanti dell’amministrazione, cooperative di abitanti e imprese, sviluppatori, soggetti de

Milano : arriva 'Super - il festival delle Periferie' - tra ospiti sindaco Sala : Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Tre giorni dedicati alle periferie e ai mondi che racchiudono: dal 12 al 14 ottobre arriva la prima festa di 'Super, il festival delle periferie', progetto avviato nel 2015 e presentato oggi a Milano. Una kermesse diffusa con un palinsesto che illustrerà` i risultati di

Periferie : sindaco Belluno - con nuovo decreto immigrazione rischio criminalità (3) : (AdnKronos) - "Tutte le persone che, inserite nel percorso SPRAR, hanno trovato o stanno trovando lavoro o sono in tirocinio, con un buon livello di conoscenza della cultura e della lingua italiana, quindi integrate anche nel percorso socio-economico, vengono sradicate, e questo è inaccettabile. - c

Periferie : sindaco Belluno - con nuovo decreto immigrazione rischio criminalità (2) : (AdnKronos) - "Saltano le quote di riparto sui territori, date in capo ai tavoli regionali. - sottolinea poi Tomasi – Così, realtà piccole come Belluno o Rovigo, che con difficoltà avevano ottenuto di ospitare un numero di migranti proporzionato alla popolazione, vedono cancellato questo strumento d

Periferie : sindaco Belluno - con nuovo decreto immigrazione rischio criminalità : Belluno, 20 set. (AdnKronos) - "Novità delicatissime e gravi, che rischiano di fomentare la criminalità e che metteranno in difficoltà i comuni": così il primo cittadino di Belluno, Jacopo Massaro, e l'assessore alle politiche dei flussi migratori, Valentina Tomasi, commentano la bozza del decreto I

Periferie : sindaco Belluno - cautela sul bando e fiducia nel premier (2) : (AdnKronos) - "Da parte dei sindaci – continua Massaro – viene ribadita la piena volontà di collaborare con il Governo, con la disponibilità trasversale di tutti i primi cittadini italiani. Non viene però meno la determinazione nel portare avanti l'interesse dei cittadini, anche contro decisioni pol

Periferie : sindaco Belluno - cautela sul bando e fiducia nel premier : Belluno, 19 set. (AdnKronos) - cautela e attesa per gli sviluppi futuri e fiducia nell'istituzione del Presidente del Consiglio: questi i sentimenti che hanno animato il Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani oggi a Roma, al quale ha presenziato anche il primo cittadino di B