Periferie | sindaci | ' Salvi i fondi | ok a un miliardo e 600 milioni'

Periferie - la protesta dei sindaci dentro il Senato : “Vergogna”. Taverna li manda fuori : “Noi espulsi per le fasce tricolore” : Per la riforma costituzionale di Matteo Renzi dovevano essere loro a comporre il nuovo Senato. Oggi, al contrario, i sindaci sono stati espulsi dall’Aula di Palazzo Madama. E’ successo dopo che una ventina di amministratori ha urlato “vergogna, vergogna” dalla tribuna degli ospiti all’indirizzo del governo. Tema: il taglio dei fondi alle Periferie effettuato con il decreto Milleproroghe. I sindaci (di vario ...

Il fronte dei sindaci contro il governo. "Pronti alla piazza per le Periferie" : “Ma quale incostituzionalità, la questione tecnica era risolvibile in mezz'ora. Il vero problema è politico”. Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci, respinge la versione del governo secondo cui il bando periferie da 1,6 miliardi è stato bloccato perché dichiarato illegittimo dalla C

Periferie - sindaci annunciano : "Intesa con governo - i fondi saranno spalmati nel prossimo triennio" : "Abbiamo una soluzione, il principio è salvo, i fondi sono tutti salvi. Nel prossimo decreto del governo saranno stanziati i fondi nell'arco di un triennio, sulla base delle effettive necessità dei Comuni". Lo ha detto il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, al termine dell'incontro con il premier Conte

Roma : vertice sindaci e premier Conte - c'è anche Giordani. Bando Periferie - si cerca una soluzione : E' in corso a Roma, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, un vertice convocato dal premier Conte, che ha invitato una delegazione di sindaci per discutere il nodo del Bando periferie. Come è noto, i ...

Periferie - i sindaci : “C’è accordo col governo - salvi i fondi - arriveranno in 3 anni” : L'Anci, l'associazione dei sindaci italiani, ha incontro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ha fatto sapere che i fondi per le Periferie sono in parte salvi: "Nel prossimo decreto del governo, la prossima settimana, saranno stanziati i fondi nell'arco di un triennio". Ma le risorse precedentemente previste verranno comunque tagliate con il decreto Milleproroghe.Continua a leggere

Bando Periferie - i sindaci incontrano Conte. Decaro (Anci) : “Siamo pronti a interrompere relazioni” : “Siamo qui per chiedere al presidente del Consiglio di darci una mano, perché al Senato con un emendamento notturno sono stati stralciati 1,6 miliardi che servono alle periferie del nostro paese. Siamo qui per chiedere una soluzione di questo problema: se possibile, anche dilazionare i finanziamenti senza fermare i Comuni che sono più avanti”. Lo dice il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, al suo ingresso a Palazzo ...

Fondi Periferie - sindaci veneti : “Tutelare convenzioni sottoscritte”. Zaia : “Esecutivo ha liberato avanzi per 8mila comuni” : I sindaci della Lega sottoscrivono l’appello firmata dagli altri primi cittadini delle città capoluogo. Il governatore Luca Zaia, invece, difende l’esecutivo. Gli esponenti del Carroccio in Veneto si spaccano sul fronte della decisione del governo di congelare per due anni i Fondi destinati alle periferie della grandi città. “Vogliamo stare lontano dalle strumentalizzazioni politiche e auspichiamo di costruire con il Governo un ...

Bando Periferie. Appello dei sindaci dei capoluoghi veneti al governo - a tutela dei cittadini e dello sviluppo del territorio : Auspichiamo di fare squadra insieme agli esponenti istituzionali di tutti i livelli del nostro territorio, in maniera trasversale, senza alcuna strumentalizzazione politica, ma solo a tutela degli ...

Fondi Periferie - sindaci veneti della Lega al governo : “Provvedimento drammatico - ripensateci. Il blocco è problema serio” : Mario Conte, sindaco leghista di Treviso, ci sarà. Il suo colLega di partito, Massimo Bergamin, primo cittadino di Rovigo, invece manderà a rappresentarlo il vice Andrea Bimbatti, di Forza Italia. Di fronte alle decisioni del governo di congelare per due anni i Fondi destinati alle periferie della grandi città, i rappresentanti leghisti non si sfilano dalla protesta dei sindaci delle città capoluogo del Veneto che alla vigilia di Ferragosto si ...