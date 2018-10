Periferie | Anci Veneto | accordo Governo Comuni decisione importante

Periferie - accordo governo-Anci : 1 - 6 mld : 16.11 accordo raggiunto tra governo e i comuni che ripristina il fondo di 1,6 mld per il bando Periferie. Lo ha annunciato il presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro al termine della riunione congiunta. "Abbiamo vinto una battaglia che non era dei sindaci ma dei cittadini",ha sottolineato Decaro."Abbiamo convinto il governo a tornare indietro.Non interrompiamo lavori e progetti,ci saranno i rimborsi per le spese e i fondi ...

Bando Periferie - l'Anci chiede aiuto alla Regione : 'Impugni il provvedimento' : Approfondimenti Alta tensione Governo-Anci sulle periferie: dalla Sicilia allarme anche per le ex Province 21 settembre 2018 periferie dimenticate, Orlando furioso: 'Così lo Stato penalizza i più ...

Periferie : AnciSicilia - Musumeci impugni decreto davanti a Consulta (2) : (AdnKronos) - “Gli Enti locali siciliani per la realizzazione degli interventi per i quali hanno partecipato al Bando Periferie – continua il presidente Orlando - sono stati impegnati in maniera significativa sia rispetto alle previsioni di bilancio, sia in termini di attività degli uffici tecnici e

Periferie : AnciSicilia - Musumeci impugni decreto davanti a Consulta : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - L'AnciSicilia chiede al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, di impugnare il decreto legge 91/2018, il cosiddetto 'Bando Periferie', dinanzi alla Corte costituzionale e offre il proprio supporto ai Comuni interessati nel proporre impugnativa in sede ammin

Bando Periferie - l'Anci rompe le trattative con il Governo. Campobasso e Isernia con il fiato sospeso : ... crea non poche preoccupazioni a Campobasso e Isernia: 28 i milioni di euro destinati al Molise e al recupero dei due capoluoghi, con nuovi posti di lavoro e una importante spinta all'economia ...

Bando Periferie - Anci sospende le relazioni istituzionali con il Governo. La ministra Stefani : "Falso problema - Decaro ha lasciato il tavolo" : L'Anci sospende le relazioni istituzionali con il governo: lo ha annunciato il presidente Antonio Decaro al termine di una conferenza unificata. "I sindaci non si fanno prendere in giro - ha aggiunto parlando del Bando periferie - non sapevo che nel contratto di governo fosse stato deciso di strappare tutti i contratti fra istituzioni"."Ci vediamo costretti quindi come Anci, nostro malgrado, ad interrompere le relazioni istituzionali e ad ...

Fondi Periferie - Anci sospende relazioni istituzionali con il governo - : Lo ha annunciato il presidente dell'associazione dei comuni italiani Antonio Decaro, dopo il congelamento dei Fondi per le Periferie contenuto nel decreto Milleproroghe e il fallimento della ...

Periferie - Anci rompe con governo : ci prendono in giro : Roma, 20 set., askanews, - E' rottura tra i sindaci e il governo sui fondi per le Periferie. La delegazione dell'Anci, guidata dal presidente e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha abbandonato la ...

Fondi Periferie - Anci abbandona riunione : “Cancellato l’ordine del giorno - costretti a interrompere relazioni con il governo” : L’Anci lascia la riunione della Conferenza unificata e interrompe le relazioni con il governo: la rottura si consuma sui Fondi per il bando periferie. Oggi l’intesa prevista in Unificata, primo passo per il ripristino dei Fondi, è stata tolta dall’ordine del giorno della riunione dopo essere stata inserita al punto 4 nella convocazione dello scorso 13 settembre. “Ci vediamo costretti come Anci, nostro malgrado, a interrompere le ...

Periferie - Decaro (Anci) “C’è l’accordo con il governo. I fondi arriveranno in tre anni” : “Abbiamo una soluzione, il principio è salvo, i fondi sono tutti salvi. Nel prossimo decreto del governo, la prossima settimana, saranno stanziati i fondi nell’arco di un triennio, sulla base delle effettive necessità dei Comuni”. Così Antonio Decaro, presidente Anci, all’uscita da Palazzo Chigi, dopo due ore di confronto tra la delegazione dei sindaci e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il viceministro ...

Fondi Periferie - Anci : "Accordo con il governo - soldi in 3 anni" - : Antonio Decaro, presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani, appare soddisfatto dopo l'incontro con il premier Conte: "Abbiamo trovato una soluzione". Ma il vicepresidente Ricci: "I sindaci ...