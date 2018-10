Perché gli italiani dovrebbero andare in vacanza in Moldova

La figlia di Keira Knightley non può guardare "Cenerentola" e "La Sirenetta". E lei spiega il Perché : La figlia di Keira Knightley, Edie, è come tutte le bambine una grande fan del mondo Disney e delle sue rinomate principesse. Ma alcuni classici sono off limits per lei. A deciderlo, la madre, l'attrice inglese Keira Knightley che ha stabilito che cartoni come "La Sirenetta" e "Cenerentola" siano sessisti e non adatti alla figlia.Ospite ad un talk show, Keira ha spiegato come mai non sia permessa la visione di alcuni classici Disney alla ...

SABRINA IMPACCIATORE : “NON MI FANNO GIRARE I FILM”/ “Sono pazza Perché voglio essere viva” : SABRINA IMPACCIATORE confessa che nessuno la invita più a fare film e ne soffre, ma nel teatro riesce a far convivere la sua anima tragica e quella comica, "rimanendo viva"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:05:00 GMT)

Paola Barale : «Sono single da tre anni Perché gli uomini mi hanno delusa» : Paola BaralePaola BaralePaola BaralePaola BaralePaola BaralePaola BaralePaola BaralePaola Barale«Sono single da tre anni perché ho smesso di credere nell’amore. Gli uomini mi hanno delusa». Lo ha confessato Paola Barale, 51 anni, a Caterina Balivo durante il programma Vieni da me: «Ho sempre creduto nell’amore e ho sempre vissuto in coppia. Poi un bel giorno ho smesso di credere a Babbo Natale, mi sono levata le fette di salame dagli occhi e ...

Caro Salvini - quando vorrai incontrarmi ti dirò Perché sbagli sulla Russia. Parla Yevhen Perelygin : "C'è una ratio economica, prima ancora che politica, dietro la costruzione del Tap" dice Perelygin, "permette all'Italia di ricevere l'energia da altre fonti, è la soluzione più naturale perché ...

Perché gli uomini invecchiano prima delle donne : colpa degli estrogeni! - : Scienza: il sesso in età avanzata aiuta a conservare la memoria L'ormone femminile che conferisce alle donne il loro aspetto femminile, il ciclo mestruale e la fertilità potrebbe anche contribuire a ...

Grande Fratello Vip - mistero Cristiano Malgioglio : Alfonso Signorini svela Perché non è rimasto nella casa : L'entrata nella casa del Grande Fratello Vip di Cristiano Malgioglio con una valigia al seguito aveva fatto ben sperare gli spettatori del reality-show. Infatti, in molti desideravano un ritorno del ...

Perché alcuni azionisti non vogliono più Zuckerberg a capo di Facebook : Mark Zuckerberg audito alla Commissione del commercio del Senato degli Stati Uniti (Zach Gibson/Getty Images) I fondi di investimento in Facebook vogliono lo scalpo di Mark Zuckerberg. A pesare sono gli scandali Russiagate, Cambridge Analytica, le tante polemiche sulla privacy e l’incapacità di arrestare la caduta del titolo in borsa che, dall’inizio di questo 2018, ha perso circa il 10%. La richiesta di rimozione, secondo quanto riporta il Wall ...

Ecco Perché i 'millennial' vogliono un lavoro a lungo termine e il M5s li ha fregati : Roma . Il luogo comune sulle giovani generazioni, i "millennial", è che siano disponibili ad abbracciare ogni cambiamento nella loro vita alla stessa velocità con cui scaricano una app sullo ...

Taranto - 22enne gambiano si suicida - la Ong : 'Perché gli hanno negato l'asilo politico'. Il Viminale : falso : Insomma, sembrerebbe un gesto del tutto volontario, senza alcun legame con la politica. Ma Babele continua e lancia una sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari a riportare la salma nel ...

Keira Knightley vieta alla figlia due principesse Disney. Ecco Perché sbaglia di grosso : Niente Cenerentola né La Sirenetta per la figlia di tre anni. Questa la decisione presa da Keira Knightley e annunciata nel corso della sua intervista con Ellen Degeneres . L'attrice - che con la ...

Ma Perché Salvini che si occupa di Interno è andato a parlare agli imprenditori in Russia? : ... visto che il progetto di cui parlava è praticamente bloccato e che l'unico capitolo chiuso, nel 2006 , !, , riguarda quello relativo a Scienza e Ricerca! Il ministro dell'Interno Salvini è andato in ...

Mediaset - Silvio Berlusconi sotto l'assedio di Marina : Perché gli vuol fare vendere tutte le tv : Resta poi una certezza che potrebbe convincere il Cav ad ascoltare sua figlia Marina: Mediaset non è più utile come un tempo alla battaglia politica. Il partito del Cav sembra imprigionato in una ...

RENATA RAPPOSELLI - EX MARITO ACCUSA IL FIGLIO : "UCCISA Perché VOLEVA SOLDI"/ Le amiche - "non ci crediamo" : RENATA RAPPOSELLI, l'ex MARITO ACCUSA il FIGLIO dell'omicidio: “Dopo ha giocato al computer”, ha rivelato Giuseppe Santoleri su Simone, come riportato da Pomeriggio 5(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:39:00 GMT)

Keira Knightley - vieta alla figlia alcuni classici Disney/ “Perché non può vedere Cenerentola e La Sirenetta” : Keira Knightley, vieta alla figlia alcuni classici Disney: “Perché non può vedere Cenerentola e La Sirenetta”. Le ultime notizie: l'attrice al cinema con Lo schiaccianoci e i quattro regni(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 16:19:00 GMT)