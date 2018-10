Perché è stato ritirato il tonno Mareblu | confezioni | negozi e procedure da attuare

optimaitalia

: 'Sei stato scomodo perché hai il volto della Calabria giusta': l'abbraccio di Fiorello a Mimmo Lucano - repubblica : 'Sei stato scomodo perché hai il volto della Calabria giusta': l'abbraccio di Fiorello a Mimmo Lucano - zaiapresidente : Non vedo perchè un cittadino italiano che vuole accedere ai contributi deve presentare dichiarazioni di stato patri… - diMartedi : #Renzi su #Governo: 'Abbiamo ottenuto la flessibilità ma c'è un Paese che sta andando a sbattere perché questi non… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018)ildal commercio, come spiega in questo comunicato il Ministero della Salute. Vorremmo potervi dire che è una bufala, uno scherzo di pessimo gusto, ma in realtà è tutto vero. Il richiamo è avvenuto a partire dai punti vendite de 'Il Gigante': a scopo del tutto precauzionale, si è deciso di procedere in tal senso per via di un'anomalia riscontrata alla confezione di vendita, che, stando a quanto affermato dall'azienda produttrice, potrebbe compromettere la qualità della merce. I lotti interessati sono quelli che includono 12 lattine da 80 grammi, con scadenza del prodotto al 5 gennaio 2023.Se vi accorgeste di essere entrati in possesso di questi packaging, non consumateli e provvedete a restituirli presso il punto vendita dove li avete acquistati (vi saranno sostituiti con un prodotto integro, oppure vi verrà reso il rimborso corrispettivo). Ci teniamo a ...