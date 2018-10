Perchè è bellissimo avere il cane

dilei

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Condividere la vita con unè una esperienza veramente incredibile. Proviamo a raccontareil? Ecco 9 motivi: #1. E’ una esperienza emotiva senza pari Con ilsi crea un legame che per intensità e profondità non ha nulla da individiare a quello che si ha con la dolce metà umana o con i figli, anzi, forse per certi aspetti è addirittura più forte, e allo stesso tempo è diverso. E’ diversoi cani toccano corde emotive che gli umani non riescono a raggiungere. Schopenauer diceva che chi non ha mai posseduto unnon sa cosa significhi essere amato. Ecco, potrebbe sembrare una esagerazione ma non lo è. L’amore del e verso ilè una esperienza così straordinaria che di fatto non si può descrivere a parole, solo vivendola si può capire cosa è. #2. Una presenza fortissima Con i cani è possibile essere soli senza ...